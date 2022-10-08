https://ria.ru/20221008/ukraina-1822421827.html
Офис Зеленского прокомментировал ЧП на Крымском мосту
Офис Зеленского прокомментировал ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Офис Зеленского прокомментировал ЧП на Крымском мосту
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после ЧП на Крымском мосту заявил, что это "начало". РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:56
2022-10-08T09:56
2022-10-08T11:11
в мире
чп на крымском мосту
владимир зеленский
михаил подоляк
украина
национальный антитеррористический комитет рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822415744_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_73d29a316f93923e7f533493750e4203.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после ЧП на Крымском мосту заявил, что это "начало"."Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное - изгнано", - написал Подоляк в своем Twitter-аккаунте.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20221008/otvet-1822420154.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822415744_144:0:1272:846_1920x0_80_0_0_602e5cb77b786d1e34f045810bbef8c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чп на крымском мосту, владимир зеленский, михаил подоляк, украина, национальный антитеррористический комитет рф
В мире, ЧП на Крымском мосту, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Украина, Национальный антитеррористический комитет РФ
09:56 08.10.2022 (обновлено: 11:11 08.10.2022)
Офис Зеленского прокомментировал ЧП на Крымском мосту
Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал взрыв на Крымском мосту "началом"