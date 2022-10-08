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Офис Зеленского прокомментировал ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
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Офис Зеленского прокомментировал ЧП на Крымском мосту
Офис Зеленского прокомментировал ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Офис Зеленского прокомментировал ЧП на Крымском мосту
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после ЧП на Крымском мосту заявил, что это "начало". РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:56
2022-10-08T11:11
в мире
чп на крымском мосту
владимир зеленский
михаил подоляк
украина
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после ЧП на Крымском мосту заявил, что это "начало"."Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное - изгнано", - написал Подоляк в своем Twitter-аккаунте.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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в мире, чп на крымском мосту, владимир зеленский, михаил подоляк, украина, национальный антитеррористический комитет рф
В мире, ЧП на Крымском мосту, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Украина, Национальный антитеррористический комитет РФ
09:56 08.10.2022 (обновлено: 11:11 08.10.2022)
 
Офис Зеленского прокомментировал ЧП на Крымском мосту

Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал взрыв на Крымском мосту "началом"

© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после ЧП на Крымском мосту заявил, что это "начало".
"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное - изгнано", - написал Подоляк в своем Twitter-аккаунте.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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Вчера, 09:33
В Совфеде не сомневаются, что Россия ответит на ЧП на Крымском мосту
 
В миреЧП на Крымском мостуВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякУкраинаНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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