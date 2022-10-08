https://ria.ru/20221008/ukraina-1822421827.html

Офис Зеленского прокомментировал ЧП на Крымском мосту

Офис Зеленского прокомментировал ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Офис Зеленского прокомментировал ЧП на Крымском мосту

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после ЧП на Крымском мосту заявил, что это "начало". РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:56

2022-10-08T09:56

2022-10-08T11:11

в мире

чп на крымском мосту

владимир зеленский

михаил подоляк

украина

национальный антитеррористический комитет рф

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после ЧП на Крымском мосту заявил, что это "начало"."Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное - изгнано", - написал Подоляк в своем Twitter-аккаунте.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20221008/otvet-1822420154.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чп на крымском мосту, владимир зеленский, михаил подоляк, украина, национальный антитеррористический комитет рф