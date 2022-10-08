https://ria.ru/20221008/most-1822488778.html

На Крымском мосту возобновили движение для легковых автомобилей

На Крымском мосту возобновили движение для легковых автомобилей - РИА Новости, 08.10.2022

На Крымском мосту возобновили движение для легковых автомобилей

Движение транспорта по автомобильной части Крымского моста возобновлено для легковых автомобилей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:40

2022-10-08T16:40

2022-10-08T17:51

общество

республика крым

крымский мост

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КЕРЧЬ, 8 окт - РИА Новости. Движение транспорта по автомобильной части Крымского моста возобновлено для легковых автомобилей, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту начато, сейчас оно открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой осмотра.Как передает корреспондент РИА Новости, движение осуществляется со стороны Керчи в сторону Тамани в реверсивном режиме. Пропускают по 10 автомобилей в определенное время.Как уточнили сотрудники полиции, которые стоят на подъезде к мосту, это необходимо для того, чтобы проводить досмотр автомобилей.

https://ria.ru/20221008/most-1822470308.html

республика крым

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Восстановленное автомобильное движение на Крымском мосту Автомобильное движение возобновлено. Корреспондент РИА Новости передает с въезда на Крымский мост. Сотрудники полиции объясняют, что машины пропускают по 10 за раз, чтобы иметь возможность провести осмотр. 2022-10-08T16:40 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, республика крым, крымский мост