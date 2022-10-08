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На Крымском мосту возобновили движение для легковых автомобилей - РИА Новости, 08.10.2022
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На Крымском мосту возобновили движение для легковых автомобилей
На Крымском мосту возобновили движение для легковых автомобилей - РИА Новости, 08.10.2022
На Крымском мосту возобновили движение для легковых автомобилей
Движение транспорта по автомобильной части Крымского моста возобновлено для легковых автомобилей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:40
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общество
республика крым
крымский мост
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КЕРЧЬ, 8 окт - РИА Новости. Движение транспорта по автомобильной части Крымского моста возобновлено для легковых автомобилей, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту начато, сейчас оно открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой осмотра.Как передает корреспондент РИА Новости, движение осуществляется со стороны Керчи в сторону Тамани в реверсивном режиме. Пропускают по 10 автомобилей в определенное время.Как уточнили сотрудники полиции, которые стоят на подъезде к мосту, это необходимо для того, чтобы проводить досмотр автомобилей.
https://ria.ru/20221008/most-1822470308.html
республика крым
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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Восстановленное автомобильное движение на Крымском мосту
Автомобильное движение возобновлено. Корреспондент РИА Новости передает с въезда на Крымский мост. Сотрудники полиции объясняют, что машины пропускают по 10 за раз, чтобы иметь возможность провести осмотр.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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общество, республика крым, крымский мост
Общество, Республика Крым, Крымский мост
16:40 08.10.2022 (обновлено: 17:51 08.10.2022)
 
На Крымском мосту возобновили движение для легковых автомобилей

На Крымском мосту возобновили реверсивное движение для легковых автомобилей

Читать ria.ru в
КЕРЧЬ, 8 окт - РИА Новости. Движение транспорта по автомобильной части Крымского моста возобновлено для легковых автомобилей, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту начато, сейчас оно открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой осмотра.
Как передает корреспондент РИА Новости, движение осуществляется со стороны Керчи в сторону Тамани в реверсивном режиме. Пропускают по 10 автомобилей в определенное время.
Как уточнили сотрудники полиции, которые стоят на подъезде к мосту, это необходимо для того, чтобы проводить досмотр автомобилей.
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ОбществоРеспублика КрымКрымский мост
 
 
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