https://ria.ru/20221009/most-1822620988.html

По двум полосам Крымского моста запустили автомобильное движение

По двум полосам Крымского моста запустили автомобильное движение - РИА Новости, 09.10.2022

По двум полосам Крымского моста запустили автомобильное движение

По двум автомобильным полосам Крымского моста запустили движение, там наладили освещение и нанесли новую разметку, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T17:00

2022-10-09T17:00

2022-10-09T20:33

чп на крымском мосту

происшествия

марат хуснуллин

краснодарский край

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. По двум автомобильным полосам Крымского моста запустили движение, там наладили освещение и нанесли новую разметку, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале."До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждения. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее", — написал он.По словам чиновника, специалисты продолжают обследовать поврежденную часть моста."Спасибо строителям, которые работают круглосуточно, всем специалистам силового блока, которые помогают в организации работ по восстановлению моста", — заявил чиновник.Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. Вследствие этого частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходным каналом не пострадали.Накануне вечером на мосту восстановили автомобильное движение, но в реверсивном режиме и только для легковых машин. Ближе к ночи возобновилось и железнодорожное движение — сейчас поезда идут уже по расписанию. Но грузовые фуры и автобусы должны использовать паромную переправу. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, это временная мера.СК завел уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительной информации, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.

https://ria.ru/20221009/parom-1822618920.html

https://ria.ru/20221009/most-1822610242.html

краснодарский край

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чп на крымском мосту, происшествия, марат хуснуллин, краснодарский край