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Суд арестовал троих обвиняемых в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/terakt-1824546565.html
Суд арестовал троих обвиняемых в теракте на Крымском мосту
Суд арестовал троих обвиняемых в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 17.10.2022
Суд арестовал троих обвиняемых в теракте на Крымском мосту
Басманный суд Москвы арестовал трёх фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:21
2022-10-17T11:30
специальная военная операция на украине
происшествия
чп на крымском мосту
россия
москва
симферополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал трёх фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд постановил избрать в отношении Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря", - сказал собеседник агентства. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Суд в Симферополе 13 октября арестовал первых пятерых фигурантов дела – тоже по 8 декабря.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Задержаны 8 подозреваемых.
https://ria.ru/20221014/most-1824000151.html
https://ria.ru/20221013/krym-1823594011.html
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происшествия, чп на крымском мосту, россия, москва, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЧП на Крымском мосту, Россия, Москва, Симферополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
11:21 17.10.2022 (обновлено: 11:30 17.10.2022)
 
Суд арестовал троих обвиняемых в теракте на Крымском мосту

Суд в Москве заключил под стражу троих обвиняемых в теракте на Крымском мосту

Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал трёх фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд постановил избрать в отношении Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря", - сказал собеседник агентства. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Суд в Симферополе 13 октября арестовал первых пятерых фигурантов дела – тоже по 8 декабря.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Задержаны 8 подозреваемых.
Пригородный поезд ЮППК едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 09:47
Первая "Ласточка" проехала по Крымскому мосту из Керчи в Анапу
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЧП на Крымском мостуРоссияМоскваСимферопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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