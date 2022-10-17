https://ria.ru/20221017/terakt-1824546565.html

Суд арестовал троих обвиняемых в теракте на Крымском мосту

Суд арестовал троих обвиняемых в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 17.10.2022

Суд арестовал троих обвиняемых в теракте на Крымском мосту

Басманный суд Москвы арестовал трёх фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:21

2022-10-17T11:21

2022-10-17T11:30

специальная военная операция на украине

происшествия

чп на крымском мосту

россия

москва

симферополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал трёх фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд постановил избрать в отношении Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря", - сказал собеседник агентства. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Суд в Симферополе 13 октября арестовал первых пятерых фигурантов дела – тоже по 8 декабря.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Задержаны 8 подозреваемых.

https://ria.ru/20221014/most-1824000151.html

https://ria.ru/20221013/krym-1823594011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, чп на крымском мосту, россия, москва, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)