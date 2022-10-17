11:21 17.10.2022 (обновлено: 11:30 17.10.2022)
Суд арестовал троих обвиняемых в теракте на Крымском мосту
Суд в Москве заключил под стражу троих обвиняемых в теракте на Крымском мосту
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал трёх фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд постановил избрать в отношении Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря", - сказал собеседник агентства. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Суд в Симферополе 13 октября арестовал первых пятерых фигурантов дела – тоже по 8 декабря.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Задержаны 8 подозреваемых.
13 октября, 09:47Первая "Ласточка" проехала по Крымскому мосту из Керчи в Анапу