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По уголовному делу о теракте на Крымском мосту задержали восемь человек - РИА Новости, 12.10.2022
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По уголовному делу о теракте на Крымском мосту задержали восемь человек
По уголовному делу о теракте на Крымском мосту задержали восемь человек - РИА Новости, 12.10.2022
По уголовному делу о теракте на Крымском мосту задержали восемь человек
По уголовному делу о теракте на мосту через Керченский пролив задержали восемь человек, из них пятеро — россияне, три гражданина Украины и Армении, сообщили в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T08:49
2022-10-12T09:43
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чп на крымском мосту
украина
армения
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. По уголовному делу о теракте на мосту через Керченский пролив задержали восемь человек, из них пятеро — россияне, три гражданина Украины и Армении, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограмм", — говорится в пресс-релизе.В начале августа груз отправили из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 02/08/2022 между киевской компанией ООО "Транслогистик УА" и болгарской Baltex Capital S.A.Из Болгарии он проследовал в грузинский порт Поти, а затем в Армению. В переправке участвовали граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур.С 29 сентября по 3 октября в ереванском терминале "Трансальянс" груз растаможили по правилам ЕАЭС и подменили документы. Теперь отправителем стало ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, г. Алаверди), а получателем — ООО "Лидер" (Москва).На зарегистрированном в Грузии грузовике DAF груз 4 октября пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс", два дня спустя его доставили и разгрузили на оптовой базе в Армавире.Седьмого октября при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича и еще пяти граждан России документы на груз снова снова изменили. В качестве отправителя указали ООО "ТЭК-34" из Ульяновска, а получателя — несуществующую фирму в Крыму.Передвижение груза по всему маршруту контролировал сотрудник ГУР МО Украины, представлявшийся участникам схемы как "Иван Иванович". Для координации действий он использовал виртуальный анонимный номер, а также телефон, зарегистрированный на жителя Кременчуга Сергея Андрейченко.Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом проезжавшего поезда. Частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки моста не пострадали. Погибли четыре человека, в том числе судья из Москвы.
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украина
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чп на крымском мосту, украина, армения
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЧП на Крымском мосту, Украина, Армения
08:49 12.10.2022 (обновлено: 09:43 12.10.2022)
 
По уголовному делу о теракте на Крымском мосту задержали восемь человек

ФСБ задержала пятерых россиян, троих украинцев и армян по делу о взрыве на Крымском мосту

© СК РФСотрудники Следственного комитета на месте подрыва грузовика на Крымском мосту. Кадр из видео
Сотрудники Следственного комитета на месте подрыва грузовика на Крымском мосту. Кадр из видео
© СК РФ
Сотрудники Следственного комитета на месте подрыва грузовика на Крымском мосту. Кадр из видео. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. По уголовному делу о теракте на мосту через Керченский пролив задержали восемь человек, из них пятеро — россияне, три гражданина Украины и Армении, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограмм", — говорится в пресс-релизе.
В начале августа груз отправили из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 02/08/2022 между киевской компанией ООО "Транслогистик УА" и болгарской Baltex Capital S.A.
Из Болгарии он проследовал в грузинский порт Поти, а затем в Армению. В переправке участвовали граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур.
С 29 сентября по 3 октября в ереванском терминале "Трансальянс" груз растаможили по правилам ЕАЭС и подменили документы. Теперь отправителем стало ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, г. Алаверди), а получателем — ООО "Лидер" (Москва).
На зарегистрированном в Грузии грузовике DAF груз 4 октября пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс", два дня спустя его доставили и разгрузили на оптовой базе в Армавире.
Взрыв на Крымском мосту
© AP Photo

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

Тушение пожара на Крымском мосту
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2022

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

Пожар на Крымском мосту
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

Автомобили пожарной службы МЧС РФ неподалеку от пункта обогрева для водителей в Тамани
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

Вертолет тушит пожар на Крымском мосту
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

Пункт обогрева для водителей в Тамани
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости Крым / Перейти в медиабанк

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

Очередь на автомобильной заправке в Симферополе
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
Седьмого октября при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича и еще пяти граждан России документы на груз снова снова изменили. В качестве отправителя указали ООО "ТЭК-34" из Ульяновска, а получателя — несуществующую фирму в Крыму.
"В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, 1971 г.р., который выехал в Симферополь, а 8 октября 2022 г в 6:03 при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв", — указали в ФСБ.
Передвижение груза по всему маршруту контролировал сотрудник ГУР МО Украины, представлявшийся участникам схемы как "Иван Иванович". Для координации действий он использовал виртуальный анонимный номер, а также телефон, зарегистрированный на жителя Кременчуга Сергея Андрейченко.
Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом проезжавшего поезда. Частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки моста не пострадали. Погибли четыре человека, в том числе судья из Москвы.
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 08:00
От восторга до ужаса: ЕС боится ответа России на теракт на Крымском мосту
 
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