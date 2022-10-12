https://ria.ru/20221012/delo-1823280785.html

По уголовному делу о теракте на Крымском мосту задержали восемь человек

По уголовному делу о теракте на Крымском мосту задержали восемь человек - РИА Новости, 12.10.2022

По уголовному делу о теракте на Крымском мосту задержали восемь человек

По уголовному делу о теракте на мосту через Керченский пролив задержали восемь человек, из них пятеро — россияне, три гражданина Украины и Армении, сообщили в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:49

2022-10-12T08:49

2022-10-12T09:43

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

чп на крымском мосту

украина

армения

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. По уголовному делу о теракте на мосту через Керченский пролив задержали восемь человек, из них пятеро — россияне, три гражданина Украины и Армении, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограмм", — говорится в пресс-релизе.В начале августа груз отправили из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 02/08/2022 между киевской компанией ООО "Транслогистик УА" и болгарской Baltex Capital S.A.Из Болгарии он проследовал в грузинский порт Поти, а затем в Армению. В переправке участвовали граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур.С 29 сентября по 3 октября в ереванском терминале "Трансальянс" груз растаможили по правилам ЕАЭС и подменили документы. Теперь отправителем стало ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, г. Алаверди), а получателем — ООО "Лидер" (Москва).На зарегистрированном в Грузии грузовике DAF груз 4 октября пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс", два дня спустя его доставили и разгрузили на оптовой базе в Армавире.Седьмого октября при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича и еще пяти граждан России документы на груз снова снова изменили. В качестве отправителя указали ООО "ТЭК-34" из Ульяновска, а получателя — несуществующую фирму в Крыму.Передвижение груза по всему маршруту контролировал сотрудник ГУР МО Украины, представлявшийся участникам схемы как "Иван Иванович". Для координации действий он использовал виртуальный анонимный номер, а также телефон, зарегистрированный на жителя Кременчуга Сергея Андрейченко.Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом проезжавшего поезда. Частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки моста не пострадали. Погибли четыре человека, в том числе судья из Москвы.

https://ria.ru/20221010/most-1822639875.html

россия

украина

армения

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чп на крымском мосту, украина, армения