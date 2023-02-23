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Все полосы Крымского моста открыли для движения раньше срока - РИА Новости, 23.02.2023
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Все полосы Крымского моста открыли для движения раньше срока
Все полосы Крымского моста открыли для движения раньше срока - РИА Новости, 23.02.2023
Все полосы Крымского моста открыли для движения раньше срока
Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T11:26
2023-02-23T13:16
крымский мост
общество
марат хуснуллин
россия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин."После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам", — приводит его слова пресс-служба.Работы завершились на 39 дней раньше планируемого срока, несмотря на масштабность повреждений и сложные погодные условия. Строители заменили по четыре пролетных строения на обеих сторонах моста, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия и установили мачты освещения. Для обеих частей моста в рекордные сроки изготовили 2442 тонны металлоконструкций, которые оперативно доставили из Тюмени, Воронежа и Кургана.Хуснуллин поблагодарил строителей, участвующих в восстановлении моста. В разные дни там работали до 500 человек и 50 единиц техники, включая два плавкрана. Работы шли круглосуточно.Что касается железнодорожной части Крымского моста, то там восстановление планируется закончить в июле, добавил он.По словам Хуснуллина, сейчас идет сборка конструктивных элементов и подготовка к их монтажу.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов, погибли четыре человека. В ФСБ заявили, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержали восемь человек.
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Автомобильное движение по Крымскому мосту
Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Работы завершились на 39 дней раньше планируемого срока, несмотря на масштабность повреждений и сложные погодные условия.
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крымский мост, общество, марат хуснуллин, россия
Крымский мост, Общество, Марат Хуснуллин, Россия
11:26 23.02.2023 (обновлено: 13:16 23.02.2023)
 
Все полосы Крымского моста открыли для движения раньше срока

Хуснуллин: все полосы Крымского моста открыли для движения раньше срока на 39 дней

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам", — приводит его слова пресс-служба.
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Работы завершились на 39 дней раньше планируемого срока, несмотря на масштабность повреждений и сложные погодные условия. Строители заменили по четыре пролетных строения на обеих сторонах моста, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия и установили мачты освещения. Для обеих частей моста в рекордные сроки изготовили 2442 тонны металлоконструкций, которые оперативно доставили из Тюмени, Воронежа и Кургана.
Хуснуллин поблагодарил строителей, участвующих в восстановлении моста. В разные дни там работали до 500 человек и 50 единиц техники, включая два плавкрана. Работы шли круглосуточно.
"Благодаря слаженной штабной работе с Росавтодором и подрядчиками нам удалось осуществить весь комплекс мер за четыре с половиной месяца, в то время как в обычном режиме на реализацию подобных проектов требуется порядка года", — отметил вице-премьер.
Что касается железнодорожной части Крымского моста, то там восстановление планируется закончить в июле, добавил он.
По словам Хуснуллина, сейчас идет сборка конструктивных элементов и подготовка к их монтажу.
"Работы ведутся круглосуточно в две смены, задействованы 305 человек и 32 единицы техники. Весь необходимый объем металлоконструкций — а это 524 тонны — поставлен, и больше половины пролетных строений уже собрано", — заключил вице-премьер.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов, погибли четыре человека. В ФСБ заявили, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержали восемь человек.
В рекордные сроки: ремонт Крымского моста
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
1 из 9

Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
2 из 9

Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
3 из 9

На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.

Строитель во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
4 из 9

При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
5 из 9

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
6 из 9

Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода
7 из 9

Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
8 из 9

Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанк

Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.

Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
9 из 9

Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
1 из 9

Специалисты установили на Крымском мосту первый готовый пролет автодорожной части.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
2 из 9

Конструкцию весом более 300 тонн привезли к месту монтажа на многоколесном самоходном модуле.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
3 из 9

На пролете наладили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, установили металлоконструкции смотровых ходов.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
4 из 9

При монтаже использовали поперечную надвижку, это позволило выполнить работу в кратчайшие сроки.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
5 из 9

Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
6 из 9

Монтаж следующего пролета начнется уже через несколько дней.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
7 из 9

Движение по правой части запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
8 из 9

Полностью восстановить разрушенную часть Крымского моста планируют в декабре.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
Перейти в медиабанк
9 из 9

Для ремонта заводы в Тюмени, Воронеже и Кургане изготовили и поставили строителям более 1200 тонн металлоконструкций.

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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Крымский мостОбществоМарат ХуснуллинРоссия
 
 
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