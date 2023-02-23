https://ria.ru/20230223/most-1853950404.html

Все полосы Крымского моста открыли для движения раньше срока

Все полосы Крымского моста открыли для движения раньше срока - РИА Новости, 23.02.2023

Все полосы Крымского моста открыли для движения раньше срока

Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T11:26

2023-02-23T11:26

2023-02-23T13:16

крымский мост

общество

марат хуснуллин

россия

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин."После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам", — приводит его слова пресс-служба.Работы завершились на 39 дней раньше планируемого срока, несмотря на масштабность повреждений и сложные погодные условия. Строители заменили по четыре пролетных строения на обеих сторонах моста, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия и установили мачты освещения. Для обеих частей моста в рекордные сроки изготовили 2442 тонны металлоконструкций, которые оперативно доставили из Тюмени, Воронежа и Кургана.Хуснуллин поблагодарил строителей, участвующих в восстановлении моста. В разные дни там работали до 500 человек и 50 единиц техники, включая два плавкрана. Работы шли круглосуточно.Что касается железнодорожной части Крымского моста, то там восстановление планируется закончить в июле, добавил он.По словам Хуснуллина, сейчас идет сборка конструктивных элементов и подготовка к их монтажу.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов, погибли четыре человека. В ФСБ заявили, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержали восемь человек.

https://ria.ru/20230211/orden-1851406820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Автомобильное движение по Крымскому мосту Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Работы завершились на 39 дней раньше планируемого срока, несмотря на масштабность повреждений и сложные погодные условия. 2023-02-23T11:26 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

крымский мост, общество, марат хуснуллин, россия