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На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 08.10.2022
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На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 08.10.2022
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
На Крымском мосту взорвали грузовик, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:55
2022-10-08T13:00
республика крым
владимир константинов
таманский полуостров
национальный антитеррористический комитет рф
крымский мост
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. На Крымском мосту взорвали грузовик, заявили в Национальном антитеррористическом комитете."Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении.По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над ее сухопутной частью не повреждена.Как заявили ранее крымские власти, пострадавших нет. По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — цела.Пожар на составе с дизельным топливом потушен, открытого горения спасатели не наблюдают.Движение на мосту приостановлено, судоходство в проливе продолжается. Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.В РЖД сообщили об остановке продажи билетов в Крым и из него, также временно отменены автобусные рейсы.Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и ликвидации последствий. В ее состав также войдут главы Краснодарского края и Крыма, представители силовых ведомств. Руководители МЧС и Минтранса выехали на место происшествия.Крымский мост — самый протяженный в России, его длина — 19 километров. Автомобильная часть была введена в строй в мае 2018 года. А в декабре 2019-го пошли первые поезда по его железнодорожной части.
республика крым
таманский полуостров
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Кадры горящих цистерн на Крымском мосту
На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.
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республика крым, владимир константинов, таманский полуостров, национальный антитеррористический комитет рф, крымский мост
Республика Крым, Владимир Константинов, Таманский полуостров, Национальный антитеррористический комитет РФ, Крымский мост
08:55 08.10.2022 (обновлено: 13:00 08.10.2022)
 
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

НАК: на Крымском мосту частично обрушились два автомобильных пролета после подрыва машины

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. На Крымском мосту взорвали грузовик, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.
"Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении.
© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту
По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над ее сухопутной частью не повреждена.
Как заявили ранее крымские власти, пострадавших нет. По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — цела.
Пожар на составе с дизельным топливом потушен, открытого горения спасатели не наблюдают.
Движение на мосту приостановлено, судоходство в проливе продолжается. Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.
© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту
В РЖД сообщили об остановке продажи билетов в Крым и из него, также временно отменены автобусные рейсы.
Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и ликвидации последствий. В ее состав также войдут главы Краснодарского края и Крыма, представители силовых ведомств. Руководители МЧС и Минтранса выехали на место происшествия.
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина — 19 километров. Автомобильная часть была введена в строй в мае 2018 года. А в декабре 2019-го пошли первые поезда по его железнодорожной части.
© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту
 
Республика КрымВладимир КонстантиновТаманский полуостровНациональный антитеррористический комитет РФКрымский мост
 
 
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