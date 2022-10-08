https://ria.ru/20221008/most-1822415086.html

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 08.10.2022

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

На Крымском мосту взорвали грузовик, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:55

2022-10-08T08:55

2022-10-08T13:00

республика крым

владимир константинов

таманский полуостров

национальный антитеррористический комитет рф

крымский мост

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. На Крымском мосту взорвали грузовик, заявили в Национальном антитеррористическом комитете."Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении.По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над ее сухопутной частью не повреждена.Как заявили ранее крымские власти, пострадавших нет. По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — цела.Пожар на составе с дизельным топливом потушен, открытого горения спасатели не наблюдают.Движение на мосту приостановлено, судоходство в проливе продолжается. Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.В РЖД сообщили об остановке продажи билетов в Крым и из него, также временно отменены автобусные рейсы.Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и ликвидации последствий. В ее состав также войдут главы Краснодарского края и Крыма, представители силовых ведомств. Руководители МЧС и Минтранса выехали на место происшествия.Крымский мост — самый протяженный в России, его длина — 19 километров. Автомобильная часть была введена в строй в мае 2018 года. А в декабре 2019-го пошли первые поезда по его железнодорожной части.

республика крым

таманский полуостров

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры горящих цистерн на Крымском мосту На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена. 2022-10-08T08:55 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, владимир константинов, таманский полуостров, национальный антитеррористический комитет рф, крымский мост