https://ria.ru/20221205/putin-1836470754.html
Путин проехал по восстановленному после теракта Крымскому мосту
Путин проехал по восстановленному после теракта Крымскому мосту - РИА Новости, 05.12.2022
Путин проехал по восстановленному после теракта Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост и лично проехал на автомобиле по отремонтированной после теракта полосе. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:11
2022-12-05T17:11
2022-12-05T18:44
владимир путин
россия
марат хуснуллин
министерство обороны украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чп на крымском мосту
общество
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост и лично проехал на автомобиле по отремонтированной после теракта полосе.Глава государства выбрал для поездки автомобиль Mercedes, ехал со скоростью 60-80 километров в час, радиоприемник был настроен на "Европу плюс".Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил президенту о ремонтных работах.По словам чиновника, сборка всех конструкций шла прямо на месте ремонта. Металл поставляли с заводов трех крупнейших российских производителей — из Тюмени, Кургана и Воронежа. Общий вес металлоконструкций составил 1214 тонн.Хуснуллин также отметил, что цепочку поставки металла выстроили полностью в ручном режиме, губернаторы ежедневно контролировали выпуск каждой тонны на заводах в регионах.Всего восстановлением занимались 500 человек, а также три плавкрана, четыре баржи и около 21 единицы техники. Ремонт производился круглосуточно, даже во время шторма, из-за чего пришлось подключить водолазов, добавил вице-премьер.В итоге Путин поручил довести до идеального состоянии и левую автодорожную часть моста. Он также призвал сократить сроки запуска железной дороги и завершить ее восстановление к середине лета.Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства успел пообщаться со строителями. На фоне постоянных угроз от киевского режима он отметил особую важность сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью России.Ранее в понедельник пресс-служба Упрдор "Тамань" сообщила об открытии движения на правой стороне автодорожной части моста.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Железнодорожное движение по мосту полностью восстановили уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.В середине октября строители начали демонтировать поврежденные пролеты правой части, а затем приступили к установке новых. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что четыре пролетные конструкции левой стороны моста также получили повреждения и будут заменены. Кроме того, в течение шести-семи месяцев планируется восстановить второй путь на железнодорожной части моста.
https://ria.ru/20221129/krym-1835060244.html
https://ria.ru/20221108/lugovoy-1829830472.html
https://ria.ru/20221117/krym-1832128944.html
https://ria.ru/20221109/most-1830170227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836474456_27:0:1467:1080_1920x0_80_0_0_2c4c40824977e150a76b681c235734e4.jpg
Путин за рулем автомобиля проехал по Крымскому мосту
Путин за рулем автомобиля проехал по Крымскому мосту
2022-12-05T17:11
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, марат хуснуллин, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чп на крымском мосту, общество
Владимир Путин, Россия, Марат Хуснуллин, Министерство обороны Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЧП на Крымском мосту, Общество
17:11 05.12.2022 (обновлено: 18:44 05.12.2022)
Путин проехал по восстановленному после теракта Крымскому мосту
Путин посетил отремонтированный после теракта Крымский мост и проехал по нему на машине
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост и лично проехал на автомобиле по отремонтированной после теракта полосе.
Глава государства выбрал для поездки автомобиль Mercedes, ехал со скоростью 60-80 километров в час, радиоприемник был настроен на "Европу плюс".
Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил президенту о ремонтных работах.
По словам чиновника, сборка всех конструкций шла прямо на месте ремонта. Металл поставляли с заводов трех крупнейших российских производителей — из Тюмени, Кургана и Воронежа. Общий вес металлоконструкций составил 1214 тонн.
Хуснуллин также отметил, что цепочку поставки металла выстроили полностью в ручном режиме, губернаторы ежедневно контролировали выпуск каждой тонны на заводах в регионах.
Всего восстановлением занимались 500 человек, а также три плавкрана, четыре баржи и около 21 единицы техники. Ремонт производился круглосуточно, даже во время шторма, из-за чего пришлось подключить водолазов, добавил вице-премьер.
В итоге Путин поручил довести до идеального состоянии и левую автодорожную часть моста. Он также призвал сократить сроки запуска железной дороги и завершить ее восстановление к середине лета.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства успел пообщаться со строителями. На фоне постоянных угроз от киевского режима он отметил особую важность сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью России.
Ранее в понедельник пресс-служба Упрдор "Тамань" сообщила об открытии движения на правой стороне автодорожной части моста.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.
В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины
и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Железнодорожное движение по мосту полностью восстановили уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
В середине октября строители начали демонтировать поврежденные пролеты правой части, а затем приступили к установке новых. Вице-премьер Марат Хуснуллин
сообщил, что четыре пролетные конструкции левой стороны моста также получили повреждения и будут заменены. Кроме того, в течение шести-семи месяцев планируется восстановить второй путь на железнодорожной части моста.