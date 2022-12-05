https://ria.ru/20221205/putin-1836470754.html

Путин проехал по восстановленному после теракта Крымскому мосту

Путин проехал по восстановленному после теракта Крымскому мосту - РИА Новости, 05.12.2022

Путин проехал по восстановленному после теракта Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост и лично проехал на автомобиле по отремонтированной после теракта полосе. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:11

2022-12-05T17:11

2022-12-05T18:44

владимир путин

россия

марат хуснуллин

министерство обороны украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

чп на крымском мосту

общество

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост и лично проехал на автомобиле по отремонтированной после теракта полосе.Глава государства выбрал для поездки автомобиль Mercedes, ехал со скоростью 60-80 километров в час, радиоприемник был настроен на "Европу плюс".Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил президенту о ремонтных работах.По словам чиновника, сборка всех конструкций шла прямо на месте ремонта. Металл поставляли с заводов трех крупнейших российских производителей — из Тюмени, Кургана и Воронежа. Общий вес металлоконструкций составил 1214 тонн.Хуснуллин также отметил, что цепочку поставки металла выстроили полностью в ручном режиме, губернаторы ежедневно контролировали выпуск каждой тонны на заводах в регионах.Всего восстановлением занимались 500 человек, а также три плавкрана, четыре баржи и около 21 единицы техники. Ремонт производился круглосуточно, даже во время шторма, из-за чего пришлось подключить водолазов, добавил вице-премьер.В итоге Путин поручил довести до идеального состоянии и левую автодорожную часть моста. Он также призвал сократить сроки запуска железной дороги и завершить ее восстановление к середине лета.Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства успел пообщаться со строителями. На фоне постоянных угроз от киевского режима он отметил особую важность сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью России.Ранее в понедельник пресс-служба Упрдор "Тамань" сообщила об открытии движения на правой стороне автодорожной части моста.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Железнодорожное движение по мосту полностью восстановили уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.В середине октября строители начали демонтировать поврежденные пролеты правой части, а затем приступили к установке новых. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что четыре пролетные конструкции левой стороны моста также получили повреждения и будут заменены. Кроме того, в течение шести-семи месяцев планируется восстановить второй путь на железнодорожной части моста.

https://ria.ru/20221129/krym-1835060244.html

https://ria.ru/20221108/lugovoy-1829830472.html

https://ria.ru/20221117/krym-1832128944.html

https://ria.ru/20221109/most-1830170227.html

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Путин за рулем автомобиля проехал по Крымскому мосту Путин за рулем автомобиля проехал по Крымскому мосту 2022-12-05T17:11 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, марат хуснуллин, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чп на крымском мосту, общество