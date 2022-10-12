https://ria.ru/20221012/most-1823280884.html

ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту

ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 12.10.2022

ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту

Организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки минобороны Украины, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:50

2022-10-12T08:50

2022-10-12T09:42

происшествия

чп на крымском мосту

министерство обороны украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки минобороны Украины, сообщает ЦОС ФСБ."Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", — говорится в сообщении.Взрывное устройство, согласно полученным данным, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой. Груз первоначально отправили из морского порта Одессы в болгарский Русе. Уже оттуда — в грузинский порт Поти, после чего в Армению. Затем груз снова прибыл в Грузию, откуда уже попал в Россию.Отмечается, что в рамках уголовного дела задержали пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении.Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

https://ria.ru/20221011/razvedka-1823201568.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чп на крымском мосту, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)