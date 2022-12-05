https://ria.ru/20221205/most-1836347891.html

На Крымском мосту открыли движение транспорта по отремонтированной части

На Крымском мосту открыли движение транспорта по отремонтированной части - РИА Новости, 05.12.2022

На Крымском мосту открыли движение транспорта по отремонтированной части

Открылось движение по отремонтированной части Крымского моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба Упрдор "Тамань". РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:14

2022-12-05T11:14

2022-12-05T14:41

крымский мост

россия

республика крым

марат хуснуллин

авто

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Открылось движение по отремонтированной части Крымского моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба Упрдор "Тамань"."Пятого декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста", — сообщается на сайте организации, в управлении которой находится автомобильная часть сооружения.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Железнодорожное движение по мосту полностью восстановили уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.В середине октября строители начали демонтировать поврежденные пролеты правой части, а затем приступили к установке новых. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что четыре пролетные конструкции левой стороны моста также получили повреждения и будут заменены. Кроме того, в течение шести-семи месяцев планируется восстановить второй путь на железнодорожной части моста.

https://ria.ru/20221201/avtorynok-1835449130.html

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крымский мост, россия, республика крым, марат хуснуллин, авто