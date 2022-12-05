Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту открыли движение транспорта по отремонтированной части - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/most-1836347891.html
На Крымском мосту открыли движение транспорта по отремонтированной части
На Крымском мосту открыли движение транспорта по отремонтированной части - РИА Новости, 05.12.2022
На Крымском мосту открыли движение транспорта по отремонтированной части
Открылось движение по отремонтированной части Крымского моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба Упрдор "Тамань". РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:14
2022-12-05T14:41
крымский мост
россия
республика крым
марат хуснуллин
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822516978_0:154:3071:1881_1920x0_80_0_0_6085a81c187cdf80bc7e3f6f2158456b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Открылось движение по отремонтированной части Крымского моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба Упрдор "Тамань"."Пятого декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста", — сообщается на сайте организации, в управлении которой находится автомобильная часть сооружения.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Железнодорожное движение по мосту полностью восстановили уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.В середине октября строители начали демонтировать поврежденные пролеты правой части, а затем приступили к установке новых. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что четыре пролетные конструкции левой стороны моста также получили повреждения и будут заменены. Кроме того, в течение шести-семи месяцев планируется восстановить второй путь на железнодорожной части моста.
https://ria.ru/20221201/avtorynok-1835449130.html
https://ria.ru/20221202/poezd-1835909169.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822516978_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d8357608a5412de6a547707154cfd11d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крымский мост, россия, республика крым, марат хуснуллин, авто
Крымский мост, Россия, Республика Крым, Марат Хуснуллин, Авто
11:14 05.12.2022 (обновлено: 14:41 05.12.2022)
 
На Крымском мосту открыли движение транспорта по отремонтированной части

На Крымском мосту после ремонта запустили движение на правой стороне автодорожной части

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛегковые автомобили на Крымском мосту
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Легковые автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Открылось движение по отремонтированной части Крымского моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба Упрдор "Тамань".
"Пятого декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста", — сообщается на сайте организации, в управлении которой находится автомобильная часть сооружения.
Здание генеральной дирекции АвтоВАЗа в Тольятти - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 08:08
В "АвтоВАЗе" дали прогноз российского авторынка в 2023 году
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.
В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Железнодорожное движение по мосту полностью восстановили уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
В середине октября строители начали демонтировать поврежденные пролеты правой части, а затем приступили к установке новых. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что четыре пролетные конструкции левой стороны моста также получили повреждения и будут заменены. Кроме того, в течение шести-семи месяцев планируется восстановить второй путь на железнодорожной части моста.
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 16:01Туризм
Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд
 
Крымский мостРоссияРеспублика КрымМарат ХуснуллинАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала