11:14 05.12.2022 (обновлено: 14:41 05.12.2022)
На Крымском мосту открыли движение транспорта по отремонтированной части
На Крымском мосту после ремонта запустили движение на правой стороне автодорожной части
Легковые автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Открылось движение по отремонтированной части Крымского моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба Упрдор "Тамань".
"Пятого декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста", — сообщается на сайте организации, в управлении которой находится автомобильная часть сооружения.
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Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.
В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Железнодорожное движение по мосту полностью восстановили уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
В середине октября строители начали демонтировать поврежденные пролеты правой части, а затем приступили к установке новых. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что четыре пролетные конструкции левой стороны моста также получили повреждения и будут заменены. Кроме того, в течение шести-семи месяцев планируется восстановить второй путь на железнодорожной части моста.
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