https://ria.ru/20230726/most-1886437527.html

СБУ признала причастность к подрыву Крымского моста в октябре 2022 года

СБУ признала причастность к подрыву Крымского моста в октябре 2022 года - РИА Новости, 26.07.2023

СБУ признала причастность к подрыву Крымского моста в октябре 2022 года

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что за подрывом Крымского моста осенью прошлого года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:14

2023-07-26T17:14

2023-07-26T18:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

служба безопасности украины

республика крым

крымский мост

теракт на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825364773_0:291:3124:2048_1920x0_80_0_0_d42b2521f3dc6ba906d8737dcc1b6264.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что за подрывом Крымского моста осенью прошлого года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства. Как писали украинские СМИ, в среду СБУ и "Укрпочта" представили марку, посвященную деятельности спецслужбы и ее "вкладу в защиту страны". На презентации глава "Укрпочты" Игорь Смелянский был одет в футболку с надписью "Кто как не мы спалим мосты. СБУ", на которой было фото пылающего Крымского моста. "Много разных операций, специальных операций, об одних мы сможем на всеобщее обозрение говорить после победы, о других мы вообще не будем говорить. Мой коллега сегодня одел соответствующую футболку - это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года", - сказал Малюк в видео телемарафона, опубликованного в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua". Ранее ФСБ России назвала организатором теракта на Крымском мосту Главное управление разведки Украины (ГУР) и лично его руководителя Кирилла Буданова. По делу было задержано восемь фигурантов. ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту осенью прошлого года. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в конце мая, комментируя теракт на Крымском мосту осенью 2022 года, назвал мост "логистическим путем", который они "обязаны были перерезать". На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.

https://ria.ru/20230725/ugrozy-1886227417.html

https://ria.ru/20230725/most-1886124517.html

https://ria.ru/20230725/most-1886102964.html

россия

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, служба безопасности украины, республика крым, крымский мост, теракт на крымском мосту