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СБУ подписала фото ЧП на Крымском мосту переделанными строчками Шевченко
СБУ подписала фото ЧП на Крымском мосту переделанными строчками Шевченко - РИА Новости, 08.10.2022
СБУ подписала фото ЧП на Крымском мосту переделанными строчками Шевченко
Служба безопасности Украины опубликовала фото ЧП на Крымском мосту и подписала переделанными строчками украинского поэта Тараса Шевченко. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:38
2022-10-08T12:38
2022-10-08T12:38
служба безопасности украины
украина
республика крым
чп на крымском мосту
министерство обороны украины
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины опубликовала фото ЧП на Крымском мосту и подписала переделанными строчками украинского поэта Тараса Шевченко."Светает, мост красиво пылает, соловей в Крыму СБУ встречает. Сегодня отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря", - говорится в сообщениях СБУ в ее соцсетях.В оригинальной поэме Шевченко "Сон", написанной в 1844 году, говорится: "...светает, край неба пылает, соловей в темной роще солнышко встречает" (перевод вольный).В свою очередь, министерство обороны Украины опубликовало в Twitter пост про ЧП на мосту со словами: "Ракетный крейсер Москва, а теперь Керченский мост... Что дальше, русские?".Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после ЧП на Крымском мосту заявил, что это "начало".Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба безопасности украины, украина, республика крым, чп на крымском мосту, министерство обороны украины
Служба безопасности Украины, Украина, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту, Министерство обороны Украины
СБУ подписала фото ЧП на Крымском мосту переделанными строчками Шевченко
СБУ опубликовала фото ЧП на Крымском мосту и подписала переделанными строчками Шевченко