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СБУ подписала фото ЧП на Крымском мосту переделанными строчками Шевченко

СБУ подписала фото ЧП на Крымском мосту переделанными строчками Шевченко - РИА Новости, 08.10.2022

СБУ подписала фото ЧП на Крымском мосту переделанными строчками Шевченко

Служба безопасности Украины опубликовала фото ЧП на Крымском мосту и подписала переделанными строчками украинского поэта Тараса Шевченко. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:38

2022-10-08T12:38

2022-10-08T12:38

служба безопасности украины

украина

республика крым

чп на крымском мосту

министерство обороны украины

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины опубликовала фото ЧП на Крымском мосту и подписала переделанными строчками украинского поэта Тараса Шевченко."Светает, мост красиво пылает, соловей в Крыму СБУ встречает. Сегодня отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря", - говорится в сообщениях СБУ в ее соцсетях.В оригинальной поэме Шевченко "Сон", написанной в 1844 году, говорится: "...светает, край неба пылает, соловей в темной роще солнышко встречает" (перевод вольный).В свою очередь, министерство обороны Украины опубликовало в Twitter пост про ЧП на мосту со словами: "Ракетный крейсер Москва, а теперь Керченский мост... Что дальше, русские?".Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после ЧП на Крымском мосту заявил, что это "начало".Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

служба безопасности украины, украина, республика крым, чп на крымском мосту, министерство обороны украины