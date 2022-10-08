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СБУ подписала фото ЧП на Крымском мосту переделанными строчками Шевченко - РИА Новости, 08.10.2022
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СБУ подписала фото ЧП на Крымском мосту переделанными строчками Шевченко
СБУ подписала фото ЧП на Крымском мосту переделанными строчками Шевченко - РИА Новости, 08.10.2022
СБУ подписала фото ЧП на Крымском мосту переделанными строчками Шевченко
Служба безопасности Украины опубликовала фото ЧП на Крымском мосту и подписала переделанными строчками украинского поэта Тараса Шевченко. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:38
2022-10-08T12:38
служба безопасности украины
украина
республика крым
чп на крымском мосту
министерство обороны украины
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины опубликовала фото ЧП на Крымском мосту и подписала переделанными строчками украинского поэта Тараса Шевченко."Светает, мост красиво пылает, соловей в Крыму СБУ встречает. Сегодня отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря", - говорится в сообщениях СБУ в ее соцсетях.В оригинальной поэме Шевченко "Сон", написанной в 1844 году, говорится: "...светает, край неба пылает, соловей в темной роще солнышко встречает" (перевод вольный).В свою очередь, министерство обороны Украины опубликовало в Twitter пост про ЧП на мосту со словами: "Ракетный крейсер Москва, а теперь Керченский мост... Что дальше, русские?".Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после ЧП на Крымском мосту заявил, что это "начало".Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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служба безопасности украины, украина, республика крым, чп на крымском мосту, министерство обороны украины
Служба безопасности Украины, Украина, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту, Министерство обороны Украины
12:38 08.10.2022
 
СБУ подписала фото ЧП на Крымском мосту переделанными строчками Шевченко

СБУ опубликовала фото ЧП на Крымском мосту и подписала переделанными строчками Шевченко

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пожар на Крымском мосту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины опубликовала фото ЧП на Крымском мосту и подписала переделанными строчками украинского поэта Тараса Шевченко.
"Светает, мост красиво пылает, соловей в Крыму СБУ встречает. Сегодня отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря", - говорится в сообщениях СБУ в ее соцсетях.
В оригинальной поэме Шевченко "Сон", написанной в 1844 году, говорится: "...светает, край неба пылает, соловей в темной роще солнышко встречает" (перевод вольный).
В свою очередь, министерство обороны Украины опубликовало в Twitter пост про ЧП на мосту со словами: "Ракетный крейсер Москва, а теперь Керченский мост... Что дальше, русские?".
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после ЧП на Крымском мосту заявил, что это "начало".
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТушение пожара на Крымском мосту
Тушение пожара на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Тушение пожара на Крымском мосту
 
Служба безопасности УкраиныУкраинаРеспублика КрымЧП на Крымском мостуМинистерство обороны Украины
 
 
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