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Биография Сергея Собянина

Биография Сергея Собянина - РИА Новости, 11.09.2023

Биография Сергея Собянина

Сергей Семенович Собянин родился 21 июня 1958 года в селе Няксимволь Березовского района Тюменской области. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:39

2023-09-11T08:39

2023-09-11T08:41

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Сергей Семенович Собянин родился 21 июня 1958 года в селе Няксимволь Березовского района Тюменской области.В 1980 году окончил Костромской технологический институт (ныне в составе Костромского государственного университета), в 1989 году ‒ Всесоюзный юридический заочный институт (ныне Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина). Кандидат юридических наук. Трудовую деятельность начал в 1980 году. Работал слесарем, затем мастером Челябинского трубопрокатного завода. В 1982-1984 годах – заведующий орготделом Ленинского райкома ВЛКСМ Челябинска.С 1984 по 1990 год – на руководящей партийной и советской работе в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области.В 1990-1991 годах был начальником государственной налоговой инспекции в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа.С 1991 по 1993 год – глава администрации города Когалыма.В 1993-1994 годах занимал должность первого заместителя главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа.С 1994 года ‒ председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.В 2000-2001 годах – первый заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.С 2001 по 2005 год занимал пост губернатора Тюменской области.С ноября 2005 года ‒ руководитель администрации президента РФ.12 мая 2008 года Сергей Собянин был назначен на должность заместителя председателя правительства РФ ‒ руководителя аппарата правительства РФ.21 октября 2010 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева был наделен Московской городской думой полномочиями мэра Москвы на пять лет. В этот же день официально вступил в должность мэра Москвы.С 5 июня 2013 года – временно исполняющий обязанности мэра Москвы.8 сентября 2013 года Сергей Собянин был избран мэром Москвы, набрав 51,37% голосов избирателей. Вступил в должность 12 сентября 2013 года. 9 сентября 2018 года был переизбран на пост мэра, набрав 70,17% голосов. Вступил в должность 18 сентября 2018 года. 9 июня 2023 года Сергей Собянин был выдвинут кандидатом на выборах мэра Москвы от партии "Единая Россия". Его кандидатуру единогласно поддержали делегаты конференции городского отделения партии. Под руководством Сергея Собянина территория столицы выросла в 2,5 раза. В результате были образованы два новых городских округа: Троицкий и Новомосковский (ТиНАО). С 2011 года сеть Московского метрополитена увеличилась в полтора раза. 10 сентября 2016 года было открыто пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). В 2019 году открылось движение по Московскими центральными диаметрами (МЦД) – новым наземным метро, которое создает бесшовное пространство в Московской агломерации. 1 марта 2023 года была полностью введена в строй Большая кольцевая линия. Модернизируется дорожная сеть, в том числе ключевые развязки и вылетные магистрали. Реализуются программы обновления общественного городского транспорта. Заданы новые стандарты благоустройства дворов и общественных пространств. В 2017 году Сергей Собянин утвердил программу реновации жилищного фонда в Москве. В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы "Мой район", направленная на комплексное развитие каждого района города. Строятся новые школы, детские сады и физкультурно-оздоровительные комплексы. Правительство Москвы реализует программу реконструкции городских поликлиник. По итогам единого дня голосования 8-10 сентября 2023 года Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39% после обработки 100% протоколов.Член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия".Являлся сопредседателем научно-редакционного совета "Большой Тюменской энциклопедии" (2004-2009). Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2006).Награжден орденом Почета (2003), орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени (2023), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1999), медалью Столыпина I степени (2010). Имеет награды РПЦ. У Сергея Собянина две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

политика, справки, москва, россия, ханты-мансийский автономный округ, сергей собянин, совет федерации рф, единая россия, единый день голосования в россии — 2023