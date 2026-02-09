Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил реконструкцию киностудии имени Горького
Культура
 
14:12 09.02.2026
Путин оценил реконструкцию киностудии имени Горького
Президент России Владимир Путин похвалил реконструкцию киностудии имени Горького. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:12:00+03:00
2026-02-09T14:12:00+03:00
россия, москва, сергей собянин, владимир путин, общество
Культура, Россия, Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин, Общество
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил реконструкцию киностудии имени Горького.
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил Путину, что по итогам реконструкции студии Горького были возведены 56 тысяч новых площадей.
"Десять павильонов там будет. Здорово", - сказал Путин в ходе встречи с Собяниным.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Путин рассказал, зачем иностранные туристы едут в Москву
Вчера, 14:03
 
Культура Россия Москва Сергей Собянин Владимир Путин Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
