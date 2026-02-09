https://ria.ru/20260209/sobyanin-2073199988.html
Собянин рассказал об увеличении темпов строительства по программе реновации
Собянин рассказал об увеличении темпов строительства по программе реновации - РИА Новости, 09.02.2026
Собянин рассказал об увеличении темпов строительства по программе реновации
Темпы строительства жилья по программе реновации будут увеличены, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.02.2026
строительство
россия
москва
владимир путин
сергей собянин
россия
москва
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073189060_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_0cbef4c4b2324896b2f53672f8e321ef.jpg
Строительство, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин
Собянин рассказал об увеличении темпов строительства по программе реновации
Собянин: темпы строительства жилья по программе реновации будут увеличены