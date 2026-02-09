Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил объемы промышленности высоких технологий в Москве - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/putin-2073204321.html
Путин оценил объемы промышленности высоких технологий в Москве
Путин оценил объемы промышленности высоких технологий в Москве - РИА Новости, 09.02.2026
Путин оценил объемы промышленности высоких технологий в Москве
Президент России Владимир Путин оценил объемы промышленности высоких технологий в Москве, заявив, что они уже достигли 38% - это прилично. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:20:00+03:00
2026-02-09T14:20:00+03:00
экономика
москва
россия
владимир путин
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073191415_0:292:3071:2019_1920x0_80_0_0_386f600bc6a2cc44477ffd53c8f550da.jpg
https://ria.ru/20260209/putin-2073203423.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073191415_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fdb047a3250497e6815959da99ef4f7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, россия, владимир путин, сергей собянин
Экономика, Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путин оценил объемы промышленности высоких технологий в Москве

Путин оценил объемы высокотехнологичной промышленности в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил объемы промышленности высоких технологий в Москве, заявив, что они уже достигли 38% - это прилично.
Глава государства принял в понедельник в Кремле с докладом мэра Москвы Сергея Собянина. Он рассказал президенту, что перед Москвой стоит задача достичь 50% объёма промышленности высоких технологий.
"Сейчас 38 (процентов - ред.) уже, прилично", - сказал Путин во время встречи.
Собянин также отметил, что промышленность города "воссоздается" за счет программ по развитию экономической зоны, комплексному развитию территорий. При этом акцент делается именно на развитии высокотехнологичной промышленности.
Президент Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Путин и Собянин обсудили развитие авиакосмической отрасли
Вчера, 14:17
 
ЭкономикаМоскваРоссияВладимир ПутинСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала