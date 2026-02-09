МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил объемы промышленности высоких технологий в Москве, заявив, что они уже достигли 38% - это прилично.

Собянин также отметил, что промышленность города "воссоздается" за счет программ по развитию экономической зоны, комплексному развитию территорий. При этом акцент делается именно на развитии высокотехнологичной промышленности.