Собянин на встрече с Путиным рассказал о ходе строительства метро

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о строительстве метро в столице, отметив, что мэрия старается полностью выполнять программу развития метрополитена.
"Продолжаем строить метро. Открывали с вами Троицкую линию, первую очередь. Сейчас полным ходом идёт строительство нескольких направлений: Рублёво-Архангельское, Троицкая – вторая очередь, Бирюлёвская ветка метро. Приняли решение о проектировании и строительстве в сторону Сколково ещё одной линии метро. В целом та программа, которую мы с вами обсуждали в предыдущие годы, мы её всю стараемся полностью выполнять", - сказал Собянин в ходе встречи с главой государства.
Столичный градоначальник добавил, что на прямой линии были подняты вопросы, связанные с транспортом в Москве.
"Должен вам доложить, что мы продолжаем ежегодно строить около 100 километров дорог, причем это не просто дороги в обычном понимании слова – это в основном сложные инженерные сооружения", - заключил мэр Москвы.
10 января 2025, 11:04