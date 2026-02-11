Рейтинг@Mail.ru
Евраев рассказал о приоритетной роли Ярославской области в проекте ЦТУ
11.02.2026
Ярославская область
 
12:52 11.02.2026
Евраев рассказал о приоритетной роли Ярославской области в проекте ЦТУ
Ярославское направление значится в числе приоритетных при создании Центрального транспортного узла, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 11.02.2026
Евраев рассказал о приоритетной роли Ярославской области в проекте ЦТУ

Евраев: Ярославское направление значится в числе приоритетных при создании ЦТУ

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Ярославское направление значится в числе приоритетных при создании Центрального транспортного узла, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Губернатор, чьи слова приводит пресс-служба правительства Ярославской области, отметил, что на встрече мэра столицы Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным обсуждался проект создания Центрального транспортного узла (ЦТУ) и необходимость расширения железнодорожного сообщения между Ярославской областью и столицей.
"Благодарю президента России Владимира Путина за поддержку масштабных инфраструктурных проектов, мэра Москвы Сергея Собянина – за конструктивный диалог и включение ярославского направления в число приоритетных, руководство и команду РЖД – за плотное взаимодействие и практическую работу. Это партнерство приносит конкретные результаты для жителей нашего региона", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
Губернатор отметил, что ярославское направление, которое находилось во второй очереди с отдаленными сроками реализации проекта, в результате масштабной работы удалось переместить в первую очередь, где сроки уже более реалистичны.
Для региона участие в создании Центрального транспортного узла (ЦТУ) имеет стратегическое значение, подчеркнул Евраев. Проект направлен на принципиальное повышение транспортной доступности территорий: речь идет не только о сокращении времени в пути и комфорте пассажиров, но и о существенном обновлении инфраструктуры.
"Наша цель – создать единую, современную и удобную транспортную среду, где дальние, пригородные и городские маршруты работают согласованно. Участие в проекте ЦТУ – это не только новые пути и поезда. Это интеграция в макрорегиональную систему и мощный стимул для туризма, экономики и повышения качества жизни", – подчеркнул Михаил Евраев.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Региональные почетные звания планируют ввести в Ярославской области
