В Москве 29 туркомпаний завершили активную фазу федерального проекта
14:45 11.02.2026
В Москве 29 туркомпаний завершили активную фазу федерального проекта
В Москве 29 туркомпаний завершили активную фазу федерального проекта
В Москве 29 туркомпаний завершили активную фазу федерального проекта
Порядка 29 столичных компаний участвуют в федеральном проекте "Производительность труда", рассказала заместитель руководителя столичного департамента... РИА Новости, 11.02.2026
2026
В Москве 29 туркомпаний завершили активную фазу федерального проекта

Активную фазу проекта "Производительность труда" завершили 29 туркомпаний Москвы

© Фото : Комплекс экономической политики МосквыЗаместитель руководителя столичного департамента экономической политики и развития Зоя Викторова приняла участие в пленарной сессии "Стратегия развития туризма. Перезагрузка" в рамках форума "Архитектура и гостеприимство"
Заместитель руководителя столичного департамента экономической политики и развития Зоя Викторова приняла участие в пленарной сессии Стратегия развития туризма. Перезагрузка в рамках форума Архитектура и гостеприимство - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Комплекс экономической политики Москвы
Заместитель руководителя столичного департамента экономической политики и развития Зоя Викторова приняла участие в пленарной сессии "Стратегия развития туризма. Перезагрузка" в рамках форума "Архитектура и гостеприимство"
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Порядка 29 столичных компаний участвуют в федеральном проекте "Производительность труда", рассказала заместитель руководителя столичного департамента экономической политики и развития Зоя Викторова.
"Сейчас у нас 29 участников от отрасли уже в проекте. Наверное, такая цифра кажется не очень большой, но, тем не менее, это сопоставимо с участием в проекте таких крупных отраслей, как строительство, как транспорт. Потому что в этой отрасли еще остается очень много физического труда, ручного труда, много физических перемещений и как раз на работу с такими процессами и направлены инструменты бережливого производства", - сказала Викторова на пленарной сессии "Стратегия развития туризма. Перезагрузка" в рамках форума "Архитектура и гостеприимство".
Она отметила, что из 29 участников 22 участника - это гостиницы самых разных категорий - начиная от пяти звезд и заканчивая теми, кому звездность не присвоена.
"Мы работаем над оптимизацией ключевых процессов в гостиницах - увеличивается скорость бронирования, скорость уборки номеров, скорость заселения гостей. Если говорить в среднем, то примерно на 30% растет производительность по этим процессам", - подчеркнула Викторова.
Экономический эффект предприятий, которые уже реализовали проект, в совокупности составляет более 270 миллионов рублей. В среднем по 9 миллионов на одну компанию, экономический эффект на конкретной площадки может достигать 40 миллионов рублей.
"И еще раз подчеркну, это именно те эффекты, которые достигаются за счет оптимизации именно физического ручного труда без автоматизации", - добавила Викторова.
Так, до 2024 года в столице действовал национальный проект "Производительность труда", он функционировал за счет средств горбюджета. C 2025 года московские предприятия улучшают производительность в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Его частью стали компании из различных отраслей – от строительства и торговли до обрабатывающих производств. По словам московского мэра Сергея Собянина, в проекте участвуют 535 столичных компаний. Он реализуется за счет средств московского бюджета.
Багреева: Москва организовала свыше 50 аукционов по реализации зданий
6 февраля, 09:10
Багреева: Москва организовала свыше 50 аукционов по реализации зданий
6 февраля, 09:10
 
МоскваБизнесЭкономикаСергей Собянин
 
 
