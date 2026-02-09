Рейтинг@Mail.ru
В Москве почти вдвое вырастет число массовых спортивных мероприятий - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
15:28 09.02.2026 (обновлено: 16:30 09.02.2026)
В Москве почти вдвое вырастет число массовых спортивных мероприятий
2026-02-09T15:28:00+03:00
2026-02-09T16:30:00+03:00
москва, сергей собянин, владимир путин, спорт
Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин, Спорт
В Москве почти вдвое вырастет число массовых спортивных мероприятий

В Москве в 2026 году пройдет не менее 90 массовых спортивных мероприятий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка парке "Крылатские холмы" на территории спортивного комплекса "Лата Трэк"
Девушка парке Крылатские холмы на территории спортивного комплекса Лата Трэк - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Девушка парке "Крылатские холмы" на территории спортивного комплекса "Лата Трэк". Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Число массовых спортивных мероприятий увеличится в Москве почти вдвое в 2026 году по сравнению с предыдущим годом, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
"В 2025 году в Москве прошло 50 массовых спортивных мероприятий, в которых приняли участие 3,8 миллиона человек. В 2026 году планируется организовать не менее 90 массовых спортивных мероприятий", - говорится в материалах мэрии к встрече мэра столицы Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным.
Отмечается, что с 2010 года доля москвичей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла более чем в три раза. Сегодня регулярное посещение бассейнов, фитнес-залов, стадионов, кортов и многих других арен является неотъемлемой частью жизни 6,7 миллиона горожан.
МоскваСергей СобянинВладимир ПутинСпорт
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
