В Москве почти вдвое вырастет число массовых спортивных мероприятий

Отмечается, что с 2010 года доля москвичей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла более чем в три раза. Сегодня регулярное посещение бассейнов, фитнес-залов, стадионов, кортов и многих других арен является неотъемлемой частью жизни 6,7 миллиона горожан.