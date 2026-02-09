https://ria.ru/20260209/putin-2073209089.html
Путин отметил изменения в облике Донецка и Луганска
Путин отметил изменения в облике Донецка и Луганска - РИА Новости, 09.02.2026
Путин отметил изменения в облике Донецка и Луганска
Президент РФ Владимир Путин назвал заметными изменения в облике Донецка и Луганска с реконструкцией и появлением в городах новых объектов. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:36:00+03:00
2026-02-09T14:36:00+03:00
2026-02-09T14:36:00+03:00
донецк
луганск
россия
владимир путин
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073193951_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_e1cf17f8fe8345c4ea471ac9fb40c717.jpg
https://ria.ru/20260209/sobyanin-2073194597.html
донецк
луганск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073193951_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_e0f529cd9f9fa69a94a5843cab1c7e2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, луганск, россия, владимир путин, сергей собянин
Донецк, Луганск, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путин отметил изменения в облике Донецка и Луганска
Путин назвал изменения в облике Донецка и Луганска заметными