Путин отметил изменения в облике Донецка и Луганска
14:36 09.02.2026
Путин отметил изменения в облике Донецка и Луганска
Президент РФ Владимир Путин назвал заметными изменения в облике Донецка и Луганска с реконструкцией и появлением в городах новых объектов.
донецк, луганск, россия, владимир путин, сергей собянин
Донецк, Луганск, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин
Президент Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал заметными изменения в облике Донецка и Луганска с реконструкцией и появлением в городах новых объектов.
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник в ходе встречи в Кремле доложил главе государства, что столица помогает Донецку и Луганску строить и реконструировать различные объекты. В частности, в Луганске был построен новый путерпровод, в Донецке на месте заброшенного сквера появился парк "Гулливер".
"Изменения заметны", - сказал Путин.
Президент РФ также поблагодарил власти Москвы за поддержку регионов.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
Собянин рассказал, как Москва помогает Донецку и Луганску
Донецк Луганск Россия Владимир Путин Сергей Собянин
 
 
