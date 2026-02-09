https://ria.ru/20260209/putin-2073201143.html
Путин похвалил внешний вид новых клиник в Москве
Путин похвалил внешний вид новых клиник в Москве - РИА Новости, 09.02.2026
Путин похвалил внешний вид новых клиник в Москве
Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил, что новые клиники в столице выглядят как украшение города, выразив... РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил, что новые клиники в столице выглядят как украшение города, выразив уверенность в том, "что так и будет".
Глава государства принял в понедельник в Кремле с докладом Собянина
. Мэр Москвы
в ходе доклада Путину
рассказал о строительстве новых больниц в российской столице.
"Стараемся, чтобы эти клиники были клиниками будущего, чтобы они выглядели соответствующим образом, были украшением города", - сказал Собянин.
"Они так и выглядят. Уверен, что так и будет", - ответил глава государства.