Путин похвалил внешний вид новых клиник в Москве

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил, что новые клиники в столице выглядят как украшение города, выразив уверенность в том, "что так и будет".

Глава государства принял в понедельник в Кремле с докладом Собянина . Мэр Москвы в ходе доклада Путину рассказал о строительстве новых больниц в российской столице.

"Стараемся, чтобы эти клиники были клиниками будущего, чтобы они выглядели соответствующим образом, были украшением города", - сказал Собянин.