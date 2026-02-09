Рейтинг@Mail.ru
В мэрии Москвы рассказали о помощи Луганску и Донецку в 2026 году - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/sobyanin-2073245211.html
В мэрии Москвы рассказали о помощи Луганску и Донецку в 2026 году
В мэрии Москвы рассказали о помощи Луганску и Донецку в 2026 году - РИА Новости, 09.02.2026
В мэрии Москвы рассказали о помощи Луганску и Донецку в 2026 году
Москва поможет Донецку и Луганску в 2026 году отремонтировать 5 объектов образования, одну больницу, дворец культуры и благоустроить парк и сквер, сообщили в... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:38:00+03:00
2026-02-09T16:38:00+03:00
донецк
луганск
москва
сергей собянин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151005/50/1510055059_0:90:1501:934_1920x0_80_0_0_f0920b2e13e8bbc36dc0cb71a8e7be0e.jpg
https://ria.ru/20260209/putin-2073209089.html
https://ria.ru/20260209/sobyanin-2073194597.html
донецк
луганск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151005/50/1510055059_68:0:1432:1023_1920x0_80_0_0_7a49aed3481d3a7c8127f04ac1c93268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, луганск, москва, сергей собянин, владимир путин
Донецк, Луганск, Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин
В мэрии Москвы рассказали о помощи Луганску и Донецку в 2026 году

Собянин: Москва продолжит помогать восстанавливать инфраструктуру ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэрия Москвы. Архивное фото
Мэрия Москвы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мэрия Москвы. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва поможет Донецку и Луганску в 2026 году отремонтировать 5 объектов образования, одну больницу, дворец культуры и благоустроить парк и сквер, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Как отмечают в пресс-службе, по поручению президента России Владимира Путина правительство Москвы помогает восстанавливать инженерно-коммунальную и социальную инфраструктуру городов-побратимов – Луганска и Донецка.
Президент Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Путин отметил изменения в облике Донецка и Луганска
Вчера, 14:36
"На 2026 год запланирован ремонт 5 объектов образования. В Донецке: школа №9 (работы начаты в 2025 году) и Республиканский многопрофильный лицей-интернат "Григорьевская школа". В Луганске: гимназия №52 имени М. С. Лиховида, Луганская специализированная школа №57 имени Г. С. Петрова, Луганское учебно-воспитательное объединение "Академия детства", - говорится в материалах мэрии к встрече мэра столицы Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным.
В пресс-службе добавили, что на 2026 год запланирован ремонт Луганской городской многопрофильной больницы № 2 и оснащение современным медицинским оборудованием отремонтированной поликлиники больницы имени Калинина (Донецк). Также запланировано проведение 1 этапа ремонта Дворца культуры имени В. И. Ленина – одного из основных мест проведения общественных и культурно-досуговых мероприятий в ЛНР.
"В 2026 году аварийно-восстановительные работы впервые будут проводиться во всех 9 районах Донецка, в том числе в 4 районах (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский), где ранее работы не проводились из-за близости линии боевого соприкосновения", - говорится в материалах.
Как подчеркнули в пресс-службе, к зиме подготовлено около 3 тысяч объектов в Донецке и оказана необходимая помощь в подготовке 2,5 тысячам объектов в Луганске.
"На 2026 год запланировано комплексное благоустройство парка Патриот в Донецке и сквера имени М. Матусовского в Луганске", - дополняется в сообщении.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Собянин рассказал, как Москва помогает Донецку и Луганску
Вчера, 14:01
 
ДонецкЛуганскМоскваСергей СобянинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала