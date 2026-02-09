В мэрии Москвы рассказали о помощи Луганску и Донецку в 2026 году

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва поможет Донецку и Луганску в 2026 году отремонтировать 5 объектов образования, одну больницу, дворец культуры и благоустроить парк и сквер, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"На 2026 год запланирован ремонт 5 объектов образования. В Донецке: школа №9 (работы начаты в 2025 году) и Республиканский многопрофильный лицей-интернат "Григорьевская школа". В Луганске: гимназия №52 имени М. С. Лиховида, Луганская специализированная школа №57 имени Г. С. Петрова, Луганское учебно-воспитательное объединение "Академия детства", - говорится в материалах мэрии к встрече мэра столицы Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным.

В пресс-службе добавили, что на 2026 год запланирован ремонт Луганской городской многопрофильной больницы № 2 и оснащение современным медицинским оборудованием отремонтированной поликлиники больницы имени Калинина (Донецк). Также запланировано проведение 1 этапа ремонта Дворца культуры имени В. И. Ленина – одного из основных мест проведения общественных и культурно-досуговых мероприятий в ЛНР

"В 2026 году аварийно-восстановительные работы впервые будут проводиться во всех 9 районах Донецка, в том числе в 4 районах (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский), где ранее работы не проводились из-за близости линии боевого соприкосновения", - говорится в материалах.

Как подчеркнули в пресс-службе, к зиме подготовлено около 3 тысяч объектов в Донецке и оказана необходимая помощь в подготовке 2,5 тысячам объектов в Луганске.