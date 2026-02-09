Рейтинг@Mail.ru
14:49 09.02.2026 (обновлено: 14:56 09.02.2026)
Комфортные поезда из Москвы в шесть регионов ЦТУ запустят до 2030 года
Комфортные поезда из Москвы в шесть регионов ЦТУ запустят до 2030 года
москва, калуга, тула, сергей собянин, владимир путин, общество
Москва, Калуга, Тула, Сергей Собянин, Владимир Путин, Общество
Поезд "Иволга". Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Комфортные поезда из Москвы в 6 регионов Центрального транспортного узла будут запущены до 2030 года: в Калугу, Тулу, Владимир, Иваново, Смоленск и Ярославль, сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы к встрече мэра столицы Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным.
"Опыт московских центральных диаметров получит дальнейшее распространение в рамках развития Центрального транспортного узла (ЦТУ) - крупнейшего железнодорожного узла России, охватывающего 11 субъектов Федерации: Москву, Московскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области… В рамках первой очереди программы до 2030 года планируется запуск дополнительных комфортных поездов в Калугу, Тулу, Владимир, Иваново, Смоленск и Ярославль", - говорится в материалах.
Отмечается, что в рамках второй очереди - до 2035 года - улучшится железнодорожное сообщение между столичной агломерацией и административными центрами Костромской, Тверской и Рязанской областей.
МоскваКалугаТулаСергей СобянинВладимир ПутинОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
