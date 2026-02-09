Комфортные поезда из Москвы в шесть регионов ЦТУ запустят до 2030 года

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Комфортные поезда из Москвы в 6 регионов Центрального транспортного узла будут запущены до 2030 года: в Калугу, Тулу, Владимир, Иваново, Смоленск и Ярославль, сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы к встрече мэра столицы Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным.