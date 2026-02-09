Путин оценил работу Центра фотошаблонов в Зеленограде

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил работу Центра производства фотошаблонов в Зеленограде и заявил, что там "очень хорошая лаборатория".

Среди других инновационных предприятий, которые уже введены – ряд фармацевтических производств и целый ряд других технологий, в том числе спутниковые технологии, рассказал мэр Москвы.