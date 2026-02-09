Рейтинг@Mail.ru
15:23 09.02.2026
Собянин рассказал, сколько спортивных объектов построят к 2030 году
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Около 300 объектов спорта планируют возвести в Москве до 2030 года, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
"В планах до 2030 года – возведение порядка 300 различных объектов спорта. В частности, в 2026 году планируется завершить реконструкцию Центрального Московского ипподрома, который станет одним из лучших в мире конноспортивных комплексов", - говорится в материалах мэрии к встрече мэра столицы Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным.
Отмечается, что реализуется программа капитального ремонта городских спортивных объектов, рассчитанная до 2030 года. В нее включено 175 объектов, за два года отремонтировано 35 спортсооружений.
"Новый импульс развития получит сезонная спортивная инфраструктура. Намечено создать по единому городскому стандарту свыше 500 километров лыжных трасс, включая 14 флагманских. Первая флагманская трасса открылась в декабре 2025 года в Парке 850-летия Москвы. К 2030 году планируется завершить модернизацию по единому городскому стандарту 145 катков", - дополняется в материалах.
Объявление о скором открытии у входа на станцию метро - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Собянин рассказал, сколько станций метро построят в Москве к 2032 году
СтроительствоМоскваРоссияСергей СобянинВладимир Путин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
