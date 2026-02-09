Собянин рассказал, сколько спортивных объектов построят к 2030 году

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Около 300 объектов спорта планируют возвести в Москве до 2030 года, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
"В планах до 2030 года – возведение порядка 300 различных объектов спорта. В частности, в 2026 году планируется завершить реконструкцию Центрального Московского ипподрома, который станет одним из лучших в мире конноспортивных комплексов", - говорится в материалах мэрии к встрече мэра столицы Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным.
Отмечается, что реализуется программа капитального ремонта городских спортивных объектов, рассчитанная до 2030 года. В нее включено 175 объектов, за два года отремонтировано 35 спортсооружений.
"Новый импульс развития получит сезонная спортивная инфраструктура. Намечено создать по единому городскому стандарту свыше 500 километров лыжных трасс, включая 14 флагманских. Первая флагманская трасса открылась в декабре 2025 года в Парке 850-летия Москвы. К 2030 году планируется завершить модернизацию по единому городскому стандарту 145 катков", - дополняется в материалах.