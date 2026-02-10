https://ria.ru/20260210/moskva-2073432860.html
В Москве за год заменили около 4,5 тысячи лифтов
В Москве за год заменили около 4,5 тысячи лифтов
В Москве за год заменили около 4,5 тысячи лифтов
Специалисты комплекса городского хозяйства заменили в прошлом году около 4,5 тысяч лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных...
москва
В Москве за год заменили около 4,5 тысячи лифтов
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили в прошлом году около 4,5 тысяч лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы (Сергея Собянина - ред.), за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 52,3 тысячи лифтов. Только за прошлый год оборудовали почти 4,5 тысяч новых подъемников", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что с 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации.
"В рамках программы специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств. Устанавливаем современные отечественные лифты, которые по своим характеристикам полностью соответствует всем требованиям безопасности и комфорта", - уточнил Бирюков.
Он подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.