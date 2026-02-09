Рейтинг@Mail.ru
В Москве планируют ежегодно строить около 100 километров дорог - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 09.02.2026 (обновлено: 22:32 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/moskva-2073214705.html
В Москве планируют ежегодно строить около 100 километров дорог
В Москве планируют ежегодно строить около 100 километров дорог - РИА Новости, 09.02.2026
В Москве планируют ежегодно строить около 100 километров дорог
Около 100 километров дорог ежегодно планируется строить в Москве ежегодно до 2032 года, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:59:00+03:00
2026-02-09T22:32:00+03:00
строительство
москва
россия
сергей собянин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40702/44/407024463_0:0:3314:1865_1920x0_80_0_0_20037429d43f13cce0e96af8ddc98d4f.jpg
https://ria.ru/20260209/metro-2073212339.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40702/44/407024463_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_ef366afce18193a372e2d934fd165f0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
строительство, москва, россия, сергей собянин, владимир путин
Строительство, Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин
В Москве планируют ежегодно строить около 100 километров дорог

Собянин: в Москве до 2032 года планируется ежегодно строить 100 километров дорог

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтроительство автомобильной развязки в Москве
Строительство автомобильной развязки в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Строительство автомобильной развязки в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Около 100 километров дорог ежегодно планируется строить в Москве ежегодно до 2032 года, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что в 2011-2025 годах правительством Москвы было построено около 1 600 километров дорог, что составляет порядка 30% от существующей улично-дорожной сети. Количество искусственных транспортных сооружений выросло на 77%.
"В планах до 2032 года строить порядка 100 километров дорог ежегодно", - говорится в материалах мэрии к встрече мэра столицы Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в понедельник.
Объявление о скором открытии у входа на станцию метро - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Собянин рассказал, сколько станций метро построят в Москве к 2032 году
Вчера, 14:49
 
СтроительствоМоскваРоссияСергей СобянинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала