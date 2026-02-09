https://ria.ru/20260209/moskva-2073214705.html
В Москве планируют ежегодно строить около 100 километров дорог
В Москве планируют ежегодно строить около 100 километров дорог - РИА Новости, 09.02.2026
В Москве планируют ежегодно строить около 100 километров дорог
Около 100 километров дорог ежегодно планируется строить в Москве ежегодно до 2032 года, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:59:00+03:00
2026-02-09T14:59:00+03:00
2026-02-09T22:32:00+03:00
строительство
москва
россия
сергей собянин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40702/44/407024463_0:0:3314:1865_1920x0_80_0_0_20037429d43f13cce0e96af8ddc98d4f.jpg
https://ria.ru/20260209/metro-2073212339.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40702/44/407024463_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_ef366afce18193a372e2d934fd165f0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, москва, россия, сергей собянин, владимир путин
Строительство, Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин
В Москве планируют ежегодно строить около 100 километров дорог
Собянин: в Москве до 2032 года планируется ежегодно строить 100 километров дорог