Собянин рассказал, сколько станций метро построят в Москве к 2032 году

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Москве к 2032 году построят 34 новые станции метро, сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы к встрече столичного градоначальника Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным.
"Полным ходом идет сооружение Рублево-Архангельской линии, первые станции которой будут открыты уже в 2026 году. Начато строительство Бирюлёвской линии, а также станций "Гольяново" и "Достоевская". Идет подготовка к началу сооружения станции "Южный Порт" в Печатниках. Кроме того, намечается продление Сокольнической линии со строительством станций "МГСУ", "Холмогорская" (проектное название) и Филёвской линии в Инновационный центр "Сколково". Всего до конца 2032 года планируется построить 34 станции и 83 километра линий метро", - говорится в тексте материалов.
Отмечается, что также в октябре было начато строительство 17-километрового южного участка Троицкой линии метро до Троицка.
"Таким образом, по сравнению с 2010 годом протяженность линий Московского метрополитена (с учетом МЦК) до 2032 года вырастет в 2 раза", - добавляется в материалах.