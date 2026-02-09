Путин и Собянин обсудили развитие авиакосмической отрасли

Рейтинг@Mail.ru
14:17 09.02.2026
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили развитие авиакосмической отрасли в столице.
В понедельник глава государства принял Собянина в Кремле. Во время встречи мэр Москвы рассказал о развитии промышленности.
"Авиакосмическая отрасль развивается", - отметил Путин.
В свою очередь, Собянин рассказал, что в столице введен в эксплуатацию крупный завод по производству комплектующих деталей для крыла самолета МиГ.
"Поэтому высокотехнологичная промышленность есть: я уверен, что она в дальнейшем будет динамично развиваться", - добавил Собянин.
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт. 23 января 2026 - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Россия будет развивать свою космическую группировку, заявил Путин
23 января, 16:52
 
МоскваРоссияСергей СобянинВладимир Путин
 
 
