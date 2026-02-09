https://ria.ru/20260209/putin-2073203423.html
Путин и Собянин обсудили развитие авиакосмической отрасли
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили развитие авиакосмической отрасли в столице. РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили развитие авиакосмической отрасли в столице.
В понедельник глава государства принял Собянина
в Кремле. Во время встречи мэр Москвы
рассказал о развитии промышленности.
"Авиакосмическая отрасль развивается", - отметил Путин
.
В свою очередь, Собянин рассказал, что в столице введен в эксплуатацию крупный завод по производству комплектующих деталей для крыла самолета МиГ.
"Поэтому высокотехнологичная промышленность есть: я уверен, что она в дальнейшем будет динамично развиваться", - добавил Собянин.