Путин отметил работу Собянина в сфере здравоохранения - РИА Новости, 09.02.2026
14:25 09.02.2026
Путин отметил работу Собянина в сфере здравоохранения
Президент России Владимир Путин отметил работу мэра Москвы Сергея Собянина в сфере здравоохранения. РИА Новости, 09.02.2026
общество
россия, москва, владимир путин, сергей собянин, общество
Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Общество
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу мэра Москвы Сергея Собянина в сфере здравоохранения.
В понедельник Путин принял Собянина в Кремле. Мэр доложил президенту, что Москва занимает первое место в России по ожидаемой продолжительности жизни - она составляет 80 лет.
"Это в том числе результат вашей работы в сфере здравоохранения", - сказал Путин Собянину.
Кроме того, мэр рассказал о росте в разы числа участников физкультурных мероприятий в столице и об увеличении количества спортивных сооружений.
"Это здорово", - заключил Путин.
Схема метро - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Собянин на встрече с Путиным рассказал о ходе строительства метро
Вчера, 14:16
 
Россия Москва Владимир Путин Сергей Собянин Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
