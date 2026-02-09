https://ria.ru/20260209/sobyanin-2073206300.html
Путин отметил работу Собянина в сфере здравоохранения
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу мэра Москвы Сергея Собянина в сфере здравоохранения.
В понедельник Путин
принял Собянина
в Кремле. Мэр доложил президенту, что Москва
занимает первое место в России
по ожидаемой продолжительности жизни - она составляет 80 лет.
"Это в том числе результат вашей работы в сфере здравоохранения", - сказал Путин Собянину.
Кроме того, мэр рассказал о росте в разы числа участников физкультурных мероприятий в столице и об увеличении количества спортивных сооружений.
"Это здорово", - заключил Путин.