Путин оценил темпы обновления подвижного состава в Москве - РИА Новости, 09.02.2026
14:13 09.02.2026 (обновлено: 14:31 09.02.2026)
Путин оценил темпы обновления подвижного состава в Москве
Президент России Владимир Путин назвал темпы обновления подвижного железнодорожного состава в московском регионе самыми высокими в мире. РИА Новости, 09.02.2026
2026
россия, москва, владимир путин, сергей собянин, дмитрий песков, экономика
Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Дмитрий Песков, Экономика
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал темпы обновления подвижного железнодорожного состава в московском регионе самыми высокими в мире.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник примет с докладом мэра Москвы Сергея Собянина.
Собянин на встрече с Путиным рассказал о ходе строительства метро
Вчера, 14:16
Собянин доложил Путину, что в этом году было завершено полное обновление подвижного состава на Московских центральных диаметрах. "Когда мы с вами открывали первый диаметр, у нас первые годы было где-то около 50 процентов подвижного состава нового, мы реализовали, сейчас полностью закрыли", - подчеркнул Собянин.
Мэр отметил, что по динамике замены подвижного состава - это мировой рекорд.
"Самые высокие темпы обновления в мире", - подчеркнул Путин.
Собянин в свою очередь заметил, что устаревший подвижной состав физически мог бы и передвигаться дальше, но морально был бы совершенное непривлекателен.
"Хочется, чтобы было красиво... И уютно", - добавил Путин.
Собянин рассказал, что каждый новый поезд по объёму пассажирских мест больше старых до 20%. "Эффективнее работает", - отметил глава государства.
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо Аминьевское Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин и Собянин дали старт тестированию первого беспилотного поезда метро
16 января, 22:06
 
РоссияМоскваВладимир ПутинСергей СобянинДмитрий ПесковЭкономика
 
 
