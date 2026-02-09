https://ria.ru/20260209/putin-2073201614.html
Путин оценил темпы обновления подвижного состава в Москве
Президент России Владимир Путин назвал темпы обновления подвижного железнодорожного состава в московском регионе самыми высокими в мире. РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал темпы обновления подвижного железнодорожного состава в московском регионе самыми высокими в мире.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
сообщил, что Путин
в понедельник примет с докладом мэра Москвы Сергея Собянина
.
Собянин доложил Путину, что в этом году было завершено полное обновление подвижного состава на Московских центральных диаметрах. "Когда мы с вами открывали первый диаметр, у нас первые годы было где-то около 50 процентов подвижного состава нового, мы реализовали, сейчас полностью закрыли", - подчеркнул Собянин.
Мэр отметил, что по динамике замены подвижного состава - это мировой рекорд.
"Самые высокие темпы обновления в мире", - подчеркнул Путин.
Собянин в свою очередь заметил, что устаревший подвижной состав физически мог бы и передвигаться дальше, но морально был бы совершенное непривлекателен.
"Хочется, чтобы было красиво... И уютно", - добавил Путин.
Собянин рассказал, что каждый новый поезд по объёму пассажирских мест больше старых до 20%. "Эффективнее работает", - отметил глава государства.