Путин оценил темпы обновления подвижного состава в Москве

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал темпы обновления подвижного железнодорожного состава в московском регионе самыми высокими в мире.

Собянин доложил Путину, что в этом году было завершено полное обновление подвижного состава на Московских центральных диаметрах. "Когда мы с вами открывали первый диаметр, у нас первые годы было где-то около 50 процентов подвижного состава нового, мы реализовали, сейчас полностью закрыли", - подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что по динамике замены подвижного состава - это мировой рекорд.

"Самые высокие темпы обновления в мире", - подчеркнул Путин.

Собянин в свою очередь заметил, что устаревший подвижной состав физически мог бы и передвигаться дальше, но морально был бы совершенное непривлекателен.

"Хочется, чтобы было красиво... И уютно", - добавил Путин.