https://ria.ru/20230909/daydzhest-1895090880.html

Важное в туризме за неделю: задержки рейсов, "безвиз" и метро во Внуково

Важное в туризме за неделю: задержки рейсов, "безвиз" и метро во Внуково - РИА Новости, 09.09.2023

Важное в туризме за неделю: задержки рейсов, "безвиз" и метро во Внуково

В начале сентября задержки рейсов в московских аэропортах продолжились. Но есть и хорошие новости – во Внуково пришло метро. Акулы напали на катамаран... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T05:31

2023-09-09T05:31

2023-09-09T05:31

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

azur air

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В начале сентября задержки рейсов в московских аэропортах продолжились. Но есть и хорошие новости – во Внуково пришло метро. Акулы напали на катамаран российской кругосветной экспедиции, судно затонуло, но экипаж спасли. Появились новые доступные россиянам авианаправления, а вот вопрос о "безвизе" с Китаем и Ираном по-прежнему в подвешенном состоянии. О важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.Ночные задержки самолетов аэропортах Москвы фиксировались практически всю неделю. Например, только 5 сентября во Внуково, Домодедово и Шереметьево около 40 рейсов опоздали с прилетом и вылетом. Эксперты рассказали, какие права есть у пассажиров, какое время выбирать для полетов и как решать вопросы со стыковками.Еще одна проблема – российские туристы застряли в Египте, но их пообещали вернуть на родину. Авиакомпания Red Sea Airlines почти двое суток не могла обеспечить перевозку российских туристов по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва и обратно из-за неисправности самолета. В итоге Red Sea Airlines объявила о приостановке полетов на срок до 17 сентября. Поможет клиентам "Интуриста" Azur Air.Но есть в авиации и хорошие новости. Первая: во Внуково пришло метро. 6 сентября были открыты две станции на Солнцевской линии: "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Последняя – полностью интегрирована в аэропорт. Кроме того, Россия и Мьянма восстановили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл в Новосибирск.Катамаран российской кругосветной экспедиции в Тихом океане атаковали акулы. Первая встреча случилась 4 сентября, тогда повреждения получил левый задний баллон катамарана. В результате этого он полностью погрузился под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, им удалось пройти примерно сто миль. Пятого сентября, в 23:00, на судно вновь напали акулы и прокусили уже правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS. Кругосветчики Евгений Ковалевский и Станислав Березкин спасены, сейчас решаются вопросы, как продолжить экспедицию.В Стамбуле произошло серьезное наводнение, есть жертвы. Россияне, как сообщило Генконсульство РФ, за помощью не обращались.В Москве подвели предварительные туристические итоги. В первом полугодии 2023 года столица приняла более 10,3 миллиона путешественников, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.Китайские туристы сейчас – самые значимые по количеству иностранные гости в столице, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.Правда, с реализацией соглашений о безвизовых групповых туристических поездках и с Китаем, и с Ираном есть проблемы. Но, как и ранее было обещано не раз, КНР вскоре запустит систему безвизового туристического обмена с Россией.Зато Турцию за семь месяцев посетило 3,5 миллиона российских туристов, также путешественники из нашей страны поставили рекорд по летним поездкам в Таиланд.

https://ria.ru/20230906/vnukovo-1894552819.html

https://ria.ru/20230908/krugosvetka-1895012282.html

https://ria.ru/20230908/passazhiry-1895087283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), azur air, внуково (аэропорт), стамбул, китай, иран, метро