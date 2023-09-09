Важное в туризме за неделю: задержки рейсов, "безвиз" и метро во Внуково
Важное в туризме за неделю: задержки рейсов из Египта и метро во Внуково
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДевушка фотографируется на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В начале сентября задержки рейсов в московских аэропортах продолжились. Но есть и хорошие новости – во Внуково пришло метро. Акулы напали на катамаран российской кругосветной экспедиции, судно затонуло, но экипаж спасли. Появились новые доступные россиянам авианаправления, а вот вопрос о "безвизе" с Китаем и Ираном по-прежнему в подвешенном состоянии. О важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.
Ночные задержки самолетов аэропортах Москвы фиксировались практически всю неделю. Например, только 5 сентября во Внуково, Домодедово и Шереметьево около 40 рейсов опоздали с прилетом и вылетом. Эксперты рассказали, какие права есть у пассажиров, какое время выбирать для полетов и как решать вопросы со стыковками.
Еще одна проблема – российские туристы застряли в Египте, но их пообещали вернуть на родину. Авиакомпания Red Sea Airlines почти двое суток не могла обеспечить перевозку российских туристов по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва и обратно из-за неисправности самолета. В итоге Red Sea Airlines объявила о приостановке полетов на срок до 17 сентября. Поможет клиентам "Интуриста" Azur Air.
Но есть в авиации и хорошие новости. Первая: во Внуково пришло метро. 6 сентября были открыты две станции на Солнцевской линии: "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Последняя – полностью интегрирована в аэропорт.
Кроме того, Россия и Мьянма восстановили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл в Новосибирск.
Катамаран российской кругосветной экспедиции в Тихом океане атаковали акулы. Первая встреча случилась 4 сентября, тогда повреждения получил левый задний баллон катамарана. В результате этого он полностью погрузился под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, им удалось пройти примерно сто миль. Пятого сентября, в 23:00, на судно вновь напали акулы и прокусили уже правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS. Кругосветчики Евгений Ковалевский и Станислав Березкин спасены, сейчас решаются вопросы, как продолжить экспедицию.
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