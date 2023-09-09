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Важное в туризме за неделю: задержки рейсов, "безвиз" и метро во Внуково - РИА Новости, 09.09.2023
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Туризм
 
05:31 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/daydzhest-1895090880.html
Важное в туризме за неделю: задержки рейсов, "безвиз" и метро во Внуково
Важное в туризме за неделю: задержки рейсов, "безвиз" и метро во Внуково - РИА Новости, 09.09.2023
Важное в туризме за неделю: задержки рейсов, "безвиз" и метро во Внуково
В начале сентября задержки рейсов в московских аэропортах продолжились. Но есть и хорошие новости – во Внуково пришло метро. Акулы напали на катамаран... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T05:31
2023-09-09T05:31
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
azur air
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В начале сентября задержки рейсов в московских аэропортах продолжились. Но есть и хорошие новости – во Внуково пришло метро. Акулы напали на катамаран российской кругосветной экспедиции, судно затонуло, но экипаж спасли. Появились новые доступные россиянам авианаправления, а вот вопрос о "безвизе" с Китаем и Ираном по-прежнему в подвешенном состоянии. О важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.Ночные задержки самолетов аэропортах Москвы фиксировались практически всю неделю. Например, только 5 сентября во Внуково, Домодедово и Шереметьево около 40 рейсов опоздали с прилетом и вылетом. Эксперты рассказали, какие права есть у пассажиров, какое время выбирать для полетов и как решать вопросы со стыковками.Еще одна проблема – российские туристы застряли в Египте, но их пообещали вернуть на родину. Авиакомпания Red Sea Airlines почти двое суток не могла обеспечить перевозку российских туристов по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва и обратно из-за неисправности самолета. В итоге Red Sea Airlines объявила о приостановке полетов на срок до 17 сентября. Поможет клиентам "Интуриста" Azur Air.Но есть в авиации и хорошие новости. Первая: во Внуково пришло метро. 6 сентября были открыты две станции на Солнцевской линии: "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Последняя – полностью интегрирована в аэропорт. Кроме того, Россия и Мьянма восстановили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл в Новосибирск.Катамаран российской кругосветной экспедиции в Тихом океане атаковали акулы. Первая встреча случилась 4 сентября, тогда повреждения получил левый задний баллон катамарана. В результате этого он полностью погрузился под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, им удалось пройти примерно сто миль. Пятого сентября, в 23:00, на судно вновь напали акулы и прокусили уже правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS. Кругосветчики Евгений Ковалевский и Станислав Березкин спасены, сейчас решаются вопросы, как продолжить экспедицию.В Стамбуле произошло серьезное наводнение, есть жертвы. Россияне, как сообщило Генконсульство РФ, за помощью не обращались.В Москве подвели предварительные туристические итоги. В первом полугодии 2023 года столица приняла более 10,3 миллиона путешественников, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.Китайские туристы сейчас – самые значимые по количеству иностранные гости в столице, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.Правда, с реализацией соглашений о безвизовых групповых туристических поездках и с Китаем, и с Ираном есть проблемы. Но, как и ранее было обещано не раз, КНР вскоре запустит систему безвизового туристического обмена с Россией.Зато Турцию за семь месяцев посетило 3,5 миллиона российских туристов, также путешественники из нашей страны поставили рекорд по летним поездкам в Таиланд.
https://ria.ru/20230906/vnukovo-1894552819.html
https://ria.ru/20230908/krugosvetka-1895012282.html
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новости - туризм, туризм, туристы, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), azur air, внуково (аэропорт), стамбул, китай, иран, метро
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Azur Air, Внуково (аэропорт), Стамбул, Китай, Иран, Метро
Важное в туризме за неделю: задержки рейсов, "безвиз" и метро во Внуково

Важное в туризме за неделю: задержки рейсов из Египта и метро во Внуково

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДевушка фотографируется на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро
Девушка фотографируется на станции Аэропорт Внуково Солнцевской линии метро - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В начале сентября задержки рейсов в московских аэропортах продолжились. Но есть и хорошие новости – во Внуково пришло метро. Акулы напали на катамаран российской кругосветной экспедиции, судно затонуло, но экипаж спасли. Появились новые доступные россиянам авианаправления, а вот вопрос о "безвизе" с Китаем и Ираном по-прежнему в подвешенном состоянии. О важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.
Ночные задержки самолетов аэропортах Москвы фиксировались практически всю неделю. Например, только 5 сентября во Внуково, Домодедово и Шереметьево около 40 рейсов опоздали с прилетом и вылетом. Эксперты рассказали, какие права есть у пассажиров, какое время выбирать для полетов и как решать вопросы со стыковками.
Еще одна проблема – российские туристы застряли в Египте, но их пообещали вернуть на родину. Авиакомпания Red Sea Airlines почти двое суток не могла обеспечить перевозку российских туристов по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва и обратно из-за неисправности самолета. В итоге Red Sea Airlines объявила о приостановке полетов на срок до 17 сентября. Поможет клиентам "Интуриста" Azur Air.
Но есть в авиации и хорошие новости. Первая: во Внуково пришло метро. 6 сентября были открыты две станции на Солнцевской линии: "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Последняя – полностью интегрирована в аэропорт.
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции Аэропорт Внуково Солнцевской линии метро - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Во Внуково пришло метро: как открывали первую в России станцию у аэропорта
6 сентября, 19:19
Кроме того, Россия и Мьянма восстановили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл в Новосибирск.
Катамаран российской кругосветной экспедиции в Тихом океане атаковали акулы. Первая встреча случилась 4 сентября, тогда повреждения получил левый задний баллон катамарана. В результате этого он полностью погрузился под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, им удалось пройти примерно сто миль. Пятого сентября, в 23:00, на судно вновь напали акулы и прокусили уже правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS. Кругосветчики Евгений Ковалевский и Станислав Березкин спасены, сейчас решаются вопросы, как продолжить экспедицию.
Во время кругосветного путешествия
Участники российской кругосветки рассказали подробности о нападении акул
Вчера, 18:02
В Стамбуле произошло серьезное наводнение, есть жертвы. Россияне, как сообщило Генконсульство РФ, за помощью не обращались.
В Москве подвели предварительные туристические итоги. В первом полугодии 2023 года столица приняла более 10,3 миллиона путешественников, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Китайские туристы сейчас – самые значимые по количеству иностранные гости в столице, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.
Правда, с реализацией соглашений о безвизовых групповых туристических поездках и с Китаем, и с Ираном есть проблемы. Но, как и ранее было обещано не раз, КНР вскоре запустит систему безвизового туристического обмена с Россией.
Зато Турцию за семь месяцев посетило 3,5 миллиона российских туристов, также путешественники из нашей страны поставили рекорд по летним поездкам в Таиланд.
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Azur Air вывезет застрявших в Египте туристов в Москву с 12 по 30 сентября
Вчера, 19:18
 
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