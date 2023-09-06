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Во Внуково пришло метро: как открывали первую в России станцию у аэропорта

Во Внуково пришло метро: как открывали первую в России станцию у аэропорта - РИА Новости, 06.09.2023

Во Внуково пришло метро: как открывали первую в России станцию у аэропорта

К самолетам сразу из подземки – в Москве заработала первая в России станция метро в аэропорту: добраться во Внуково пассажирам теперь станет еще проще. О том,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:19

2023-09-06T19:19

2023-09-06T19:19

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сергей собянин

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. К самолетам сразу из подземки – в Москве заработала первая в России станция метро в аэропорту: добраться во Внуково пассажирам теперь станет еще проще. О том, как это изменит жизнь москвичей и гостей столицы, – в фотоленте РИА Новости.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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