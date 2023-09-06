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Во Внуково пришло метро: как открывали первую в России станцию у аэропорта - РИА Новости, 06.09.2023
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Туризм
 
19:19 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/vnukovo-1894552819.html
Во Внуково пришло метро: как открывали первую в России станцию у аэропорта
Во Внуково пришло метро: как открывали первую в России станцию у аэропорта - РИА Новости, 06.09.2023
Во Внуково пришло метро: как открывали первую в России станцию у аэропорта
К самолетам сразу из подземки – в Москве заработала первая в России станция метро в аэропорту: добраться во Внуково пассажирам теперь станет еще проще. О том,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:19
2023-09-06T19:19
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сергей собянин
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. К самолетам сразу из подземки – в Москве заработала первая в России станция метро в аэропорту: добраться во Внуково пассажирам теперь станет еще проще. О том, как это изменит жизнь москвичей и гостей столицы, – в фотоленте РИА Новости.
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Во Внуково пришло метро: как открывали первую в России станцию у аэропорта

В Москве открыли первую в России станцию метро у авиагавани – "Аэропорт Внуково"

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. К самолетам сразу из подземки – в Москве заработала первая в России станция метро в аэропорту: добраться во Внуково пассажирам теперь станет еще проще. О том, как это изменит жизнь москвичей и гостей столицы, – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

"Долгожданное событие для жителей всего города — Солнцевская линия продлена до Внуково. Сотням тысяч людей теперь будет удобнее добираться до работы и дома, они смогут экономить на дороге до часа в день", – сообщил в день открытия мэр Москвы Сергей Собянин.
Он напомнил, что впервые в России метро пришло в аэрогавань. "Это знаковое событие для всей страны. Путь от Внуково до центра столицы теперь экономный и комфортный, а транзитные пассажиры могут быстрее перемещаться между аэропортами", – добавил градоначальник.

Пассажир на новой станции Пыхтино Солнцевской линии метро в Москве

"Долгожданное событие для жителей всего города — Солнцевская линия продлена до Внуково. Сотням тысяч людей теперь будет удобнее добираться до работы и дома, они смогут экономить на дороге до часа в день", – сообщил в день открытия мэр Москвы Сергей Собянин.
Он напомнил, что впервые в России метро пришло в аэрогавань. "Это знаковое событие для всей страны. Путь от Внуково до центра столицы теперь экономный и комфортный, а транзитные пассажиры могут быстрее перемещаться между аэропортами", – добавил градоначальник.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

После открытия станции путь от "Делового центра" до Внуково занимает 40 минут, а до станции "Мичуринский проспект" БКЛ можно добраться за 23 минуты. "Аэропорт Внуково" стал конечной остановкой на Солнцевской линии столичного метрополитена.

Машинист в кабине поезда на станции Аэропорт Внуково Солнцевской линии метро

После открытия станции путь от "Делового центра" до Внуково занимает 40 минут, а до станции "Мичуринский проспект" БКЛ можно добраться за 23 минуты. "Аэропорт Внуково" стал конечной остановкой на Солнцевской линии столичного метрополитена.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

"Станцию метро интегрировали в аэропорт полностью. Через подземный переход есть выходы в Терминал А, а также — в подземный терминал Аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице", – добавил Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции Аэропорт Внуково Солнцевской линии метро

"Станцию метро интегрировали в аэропорт полностью. Через подземный переход есть выходы в Терминал А, а также — в подземный терминал Аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице", – добавил Собянин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Во время открытия ожидаемо возник ажиотаж, этого события ждали давно.

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции Аэропорт Внуково Солнцевской линии метро

Во время открытия ожидаемо возник ажиотаж, этого события ждали давно.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Сейчас пассажиров в вагоне метро на станции "Аэропорт Внуково" немного. Но ожидается, что ею будут пользоваться свыше 22 тысяч человек в сутки.

Пассажиры в вагоне метро на станции Аэропорт Внуково Солнцевской линии метро

Сейчас пассажиров в вагоне метро на станции "Аэропорт Внуково" немного. Но ожидается, что ею будут пользоваться свыше 22 тысяч человек в сутки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Первые гости новой станции активно делают селфи.

Девушка фотографируется на станции Аэропорт Внуково Солнцевской линии метро

Первые гости новой станции активно делают селфи.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Дизайн станции посвящен авиации. Композиция называется "Гражданские самолеты КБ Туполева и их создатели". Напомним, аэропорту Внуково присвоено имя советского ученого и авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева.

Мужчина на станции Аэропорт Внуково Солнцевской линии метро

Дизайн станции посвящен авиации. Композиция называется "Гражданские самолеты КБ Туполева и их создатели". Напомним, аэропорту Внуково присвоено имя советского ученого и авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В авиационной тематике оформлена и другая новая станция – "Пыхтино".

Эскалатор на новой станции Пыхтино Солнцевской линии метро в Москве

В авиационной тематике оформлена и другая новая станция – "Пыхтино".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

По прогнозу, Внуково в 2023 году обслужит 14,5 миллиона человек. Время в пути из аэропорта в город сократится почти в два раза.

Кассы на станции Аэропорт Внуково Солнцевской линии метро.

По прогнозу, Внуково в 2023 году обслужит 14,5 миллиона человек. Время в пути из аэропорта в город сократится почти в два раза.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Новые станции уже можно увидеть на схемах.

Схема на станции Аэропорт Внуково Солнцевской линии метро

Новые станции уже можно увидеть на схемах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Кстати, "Аэроэкспрессы" после открытия станции метро во "Внуково" продолжают ходить в этот аэропорт и обратно по прежнему графику.

Станция метро Аэропорт Внуково Солнцевской линии метро в преддверии открытия“

Кстати, "Аэроэкспрессы" после открытия станции метро во "Внуково" продолжают ходить в этот аэропорт и обратно по прежнему графику.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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