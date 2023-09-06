Во Внуково пришло метро: как открывали первую в России станцию у аэропорта

В Москве открыли первую в России станцию метро у авиагавани – "Аэропорт Внуково"
"Долгожданное событие для жителей всего города — Солнцевская линия продлена до Внуково. Сотням тысяч людей теперь будет удобнее добираться до работы и дома, они смогут экономить на дороге до часа в день", – сообщил в день открытия мэр Москвы Сергей Собянин.
Он напомнил, что впервые в России метро пришло в аэрогавань. "Это знаковое событие для всей страны. Путь от Внуково до центра столицы теперь экономный и комфортный, а транзитные пассажиры могут быстрее перемещаться между аэропортами", – добавил градоначальник.
"Долгожданное событие для жителей всего города — Солнцевская линия продлена до Внуково. Сотням тысяч людей теперь будет удобнее добираться до работы и дома, они смогут экономить на дороге до часа в день", – сообщил в день открытия мэр Москвы Сергей Собянин.
Он напомнил, что впервые в России метро пришло в аэрогавань. "Это знаковое событие для всей страны. Путь от Внуково до центра столицы теперь экономный и комфортный, а транзитные пассажиры могут быстрее перемещаться между аэропортами", – добавил градоначальник.
После открытия станции путь от "Делового центра" до Внуково занимает 40 минут, а до станции "Мичуринский проспект" БКЛ можно добраться за 23 минуты. "Аэропорт Внуково" стал конечной остановкой на Солнцевской линии столичного метрополитена.
После открытия станции путь от "Делового центра" до Внуково занимает 40 минут, а до станции "Мичуринский проспект" БКЛ можно добраться за 23 минуты. "Аэропорт Внуково" стал конечной остановкой на Солнцевской линии столичного метрополитена.
"Станцию метро интегрировали в аэропорт полностью. Через подземный переход есть выходы в Терминал А, а также — в подземный терминал Аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице", – добавил Собянин.
"Станцию метро интегрировали в аэропорт полностью. Через подземный переход есть выходы в Терминал А, а также — в подземный терминал Аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице", – добавил Собянин.
Во время открытия ожидаемо возник ажиотаж, этого события ждали давно.
Во время открытия ожидаемо возник ажиотаж, этого события ждали давно.
Сейчас пассажиров в вагоне метро на станции "Аэропорт Внуково" немного. Но ожидается, что ею будут пользоваться свыше 22 тысяч человек в сутки.
Сейчас пассажиров в вагоне метро на станции "Аэропорт Внуково" немного. Но ожидается, что ею будут пользоваться свыше 22 тысяч человек в сутки.
Первые гости новой станции активно делают селфи.
Первые гости новой станции активно делают селфи.
Дизайн станции посвящен авиации. Композиция называется "Гражданские самолеты КБ Туполева и их создатели". Напомним, аэропорту Внуково присвоено имя советского ученого и авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева.
Дизайн станции посвящен авиации. Композиция называется "Гражданские самолеты КБ Туполева и их создатели". Напомним, аэропорту Внуково присвоено имя советского ученого и авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева.
В авиационной тематике оформлена и другая новая станция – "Пыхтино".
В авиационной тематике оформлена и другая новая станция – "Пыхтино".
По прогнозу, Внуково в 2023 году обслужит 14,5 миллиона человек. Время в пути из аэропорта в город сократится почти в два раза.
По прогнозу, Внуково в 2023 году обслужит 14,5 миллиона человек. Время в пути из аэропорта в город сократится почти в два раза.
Новые станции уже можно увидеть на схемах.
Кстати, "Аэроэкспрессы" после открытия станции метро во "Внуково" продолжают ходить в этот аэропорт и обратно по прежнему графику.
Кстати, "Аэроэкспрессы" после открытия станции метро во "Внуково" продолжают ходить в этот аэропорт и обратно по прежнему графику.