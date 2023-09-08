https://ria.ru/20230908/krugosvetka-1895012282.html

Участники российской кругосветки рассказали подробности о нападении акул

Участники российской кругосветки рассказали подробности о нападении акул - РИА Новости, 08.09.2023

Участники российской кругосветки рассказали подробности о нападении акул

Кругосветчики Евгений Ковалевский и Станислав Березкин, члены экипажа катамарана, атакованного акулами, рассказали РИА Новости подробности нападения хищников на РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:02

2023-09-08T18:02

2023-09-08T18:02

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Кругосветчики Евгений Ковалевский и Станислав Березкин, члены экипажа катамарана, атакованного акулами, рассказали РИА Новости подробности нападения хищников на судно, поделились планами по дальнейшему продолжению экспедиции и поведали о самых драматичных моментах путешествия."Из колеи не вышибло""Мы экстремальные путешественники, которые бросили себе экстраординарный вызов. Так что должны быть готовы к любым неожиданностям и суперпроблемам, – поясняет Евгений Ковалевский. – Поэтому катастрофа, которую устроили хищные акулы, нас изрядно потрясла. Но из колеи не вышибла!"Катамаран кругосветной экспедиции, следовавший по пути великих российских мореплавателей, атаковали акулы, экипажу удалось спастись, но судно было потеряно. "Мы в строю, наша команда Томского отделения РГО уже ищет варианты возобновления экспедиции", – заверил РИА Новости Ковалевский. Сами путешественники к продолжению практически готовы. "С самочувствием почти все в порядке, удалось обсохнуть и отоспаться. Сильно травмировал руку, но сейчас легче, могу ей работать", – уточняет Станислав Березкин.Нападения акул участилисьПо словам путешественников, если атаку можно было предсказать, то ее стремительность и последствия – нет."Мы знали, что в Тихом океане зона экватора – это ареал обитания самой хищной океанской рыбины, акулы куки-каттер. Мы надеялись на двойное надувное дно и на наши способности производить ремонты после нападения", – объясняет Евгений.По его словам, атаки начались еще во Французской Полинезии. Благодаря небольшим расстояниям между островами удавалось чинить судно, доходить до суши на травящих после укусов акул баллонах. В 500 милях от Австралии атаки участились. 4 сентября все стало серьезнее."То, что акулы будут себя вести так активно, никто не мог подумать", – отмечает Станислав Березкин.Подготовились к худшемуПо словам участника кругосветки, первый прокус оказался в таком месте, что невозможно было надежно раскрепиться, чтобы заделать пробоину."Я висел за бортом на двух страховках больше часа, меня нещадно молотило волной о борт и палубу, Евгений держал руки на выступающих болтах, чтобы мне не выбило об них глаза, – делится подробностями Станислав Березкин. – На второй час я понял, что силы заканчиваются. Рука, которой я держался, практически не работала".По его словам, пришлось вылезти на палубу, разрезать прокушенную секцию и вставить туда две надувных емкости, чтобы продолжить путь. Через пару часов сломался транец – пластина, на которой держится руль. "Пришлось демонтировать левое рулевое устройство, пошли на одном правом, – говорит Станислав. – Ночью я заметил, что правая секция также пробита. Корма начала погружаться в воду, о том, чтобы ждать до утра, не могло быть и речи – мы бы утонули. Дали сигнал бедствия, через два часа уже были на борту автовоза Dugong Ace"."Мы приготовились к худшему, еще раз известили Береговой штаб о предельной опасности. Вторая пробоина оказалась критичной. Станислав активировал спасательный буй, я позвонил по спутниковому телефону в Штаб, его руководитель Юлия Калюжная мгновенно инициировала спасательную операцию", – объясняет Евгений Ковалевский. По его словам, это спасло от худшего исхода. "По счастью, в 45 минутах от нас проходил Панамский сухогруз. Получив сигнал SOS, он успел прийти вовремя", – говорит он.Филиппинские матросы спасли экипаж Евгения и Станислава и француза Винсента, который шел с ними от Таити до Австралии. Надувной катамаран Russian Ocean Way затонул.Жизнь на грани смертиУчастники делятся и другими опасными моментами экспедиции. Это и экстремальный холод, и нелегальное пересечение границ, и аварии."Драматичными были первые серьезные поломки в Балтийском и Северных морях. Стало ясно, что судно не доработано. Поломка основания мачты в центре Атлантического океана поставила экспедицию под угрозу срыва, – говорит Евгений Ковалевский. – Встречные ветра при движении вдоль Бразилии на юг показали, что это практически останавливает нас".По его словам, четыре месяца обхода Южной Америки были жизнью на грани смерти – экстремальный холод, сильные встречные ветра, жесткий океан, легендарный остров Горн.Станислав Березкин вспоминает переход от Рио Гранде, что на Огненной Земле, до Ушуайи. "280 миль нам пришлось идти шесть суток против встречного ветра и волны, под дождем и в холоде, – рассказывает он. – По пути нам разбило смерчем солнечную батарею, у нас закончились бензин и вода, нам пришлось нелегально зайти на территорию Чили и запросить помощи"."В начале пересечения Тихого океана из-за сильнейших ветров, высоких волн, предельных для нашего судна нагрузок мы потеряли тримаран, – говорит Евгений Ковалевский. – Сумели найти решение и продолжили путь от острова Пасхи на надувном катамаране. Он дошел всего 400 миль до Австралии, не выдержал атак морских хищников – акул куки-каттер".Экспедиция продолжаетсяУчастники признаются, что после недолгих раздумий приняли решение продолжить экспедицию. "Сейчас наши задачи – найти судно, дозакупить оборудование, выйти на партнеров, которые готовы поддержать проект финансово и материально. Необходимо уйти из Австралии по маршруту не позднее конца октября, до сезона ураганов", – уточняет Евгений Ковалевский.Про их путешествие на телеканале "Моя Планета" выходит проект под названием "Переплыть океан. История реальной кругосветки". Передача, кстати, не только про стойкость, но и про будущее мореплавания.Уже есть и выводы о возможности таких путешествий. Один из них не очень оптимистичный: океанское надувное судно, способное без издевательства над экипажем совершить кругосветку, до сих пор не создано. "Необходим серьезный анализ, доработка конструкции, – уточняет Евгений Ковалевский. – Но все первооткрытия сопряжены с многочисленными опасностями, порой фатальными".Однако он уверен: то, что сейчас делает экспедиция – новый взгляд на возможности мирового мореплавания. "И мы гордимся тем, что первопроходцы идут под флагами России и Русского географического общества", – говорит Ковалевский.

https://ria.ru/20221130/krugosvetka-1834732145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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