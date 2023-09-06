https://ria.ru/20230906/akuly-1894434177.html

Акулы атаковали катамаран кругосветной экспедиции с россиянами на борту

Акулы атаковали катамаран кругосветной экспедиции с россиянами на борту - РИА Новости, 06.09.2023

Акулы атаковали катамаран кругосветной экспедиции с россиянами на борту

Катамаран кругосветной экспедиции по пути великих российских мореплавателей атаковали акулы, экипажу удалось спастись, но судно потеряно, говорится в... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T06:15

2023-09-06T06:15

2023-09-06T14:56

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 сен — РИА Новости. Катамаран кругосветной экспедиции по пути великих российских мореплавателей атаковали акулы, экипажу удалось спастись, но судно потеряно, говорится в телеграм-канале экспедиции. "Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Березкина и Винсента Томаса Этьена подвергся нападению акул в Тихом океане, примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса", — отмечается в сообщении.Первая атака акул случилась 4 сентября, тогда повреждения получил левый задний баллон катамарана. В результате этого он полностью погрузился под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, им удалось пройти примерно сто миль. Пятого сентября, в 23:00, на судно вновь напали акулы и прокусили уже правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS.Руководитель берегового штаба Юлия Калюжная оперативно связалась со спасательной службой Австралии, и уже через 45 минут к катамарану подошел сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая. Экипаж загрузил на спасательный корабль все личные вещи, однако эвакуировать катамаран не удалось. На судне не было приборов для погрузки катамарана на борт. Капитаном спасательного судна было принято решение оставить катамаран в океане. "Сейчас команда находится на спасательном корабле, который доставит их в Брисбен. В срочном порядке в Австралию вылетает Юлия Калюжная для решения задач по дальнейшему продолжению экспедиции", — говорится в сообщении. Экспедиция стартовала в начале июля 2021 года из Кронштадта. На борту надувного парусного тримарана длиной 12 и шириной восемь метров постоянно находились два человека — уроженец Томска Евгений Ковалевский и Станислав Березкин из Новосибирска. Практически на всех остановках приходилось чинить судно. В середине марта текущего года в Тихом океане у тримарана сломалось рулевое управление, и он потерял контроль. Команду подобрало коммерческое судно, на котором она добралась до Чили, но тримаран спасти не удалось, его поглотил океан. Однако решение для продолжения экспедиции было найдено. Российский путешественник Дмитрий Трубицын хранил свой парусный надувной катамаран такого же типа, как и тримаран, на острове Пасхи. Была проведена модернизация судна. Путешествие до данного момента продолжалось на нем.

https://ria.ru/20221130/krugosvetka-1834732145.html

https://ria.ru/20230807/puteshestviya-1888270661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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