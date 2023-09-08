https://ria.ru/20230908/passazhiry-1895087283.html
Azur Air вывезет застрявших в Египте туристов в Москву с 12 по 30 сентября
Azur Air вывезет застрявших в Египте туристов в Москву с 12 по 30 сентября - РИА Новости, 08.09.2023
Azur Air вывезет застрявших в Египте туристов в Москву с 12 по 30 сентября
Авиакомпания Azur Air будет вывозить из Египта в Москву застрявших пассажиров из-за проблем у авиакомпании Red Sea с 12 по 30 сентября, для этого используют... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:18
2023-09-08T19:18
2023-09-08T19:22
туризм
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air будет вывозить из Египта в Москву застрявших пассажиров из-за проблем у авиакомпании Red Sea с 12 по 30 сентября, для этого используют самолеты Boeing 767, сообщила авиакомпания."Azur Air с 12 по 30 сентября выполнит рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх и в обратном направлении на широкофюзеляжных самолетах Boeing 767 для вывоза клиентов туроператора "Интурист. Ранее полетная программа планировалась на самолетах Boeing 757.",- говорится в сообщении.За счет использования более вместительных лайнеров кресельная емкость на этом направлении увеличится более чем на 40%. Билеты на новые рейсы будут оформлены автоматически, уточняет авиакомпания.Росавиация ранее в пятницу сообщила, что египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила ведомство о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября из-за "производственной необходимости". В самой авиакомпании ситуацию РИА Новости объяснили технической неисправностью единственного совершающего полеты по этому маршруту самолета, возобновление рейсов планируется с 17 сентября.По данным туроператора "Интурист", в Шарм-эль-Шейхе находятся 480 туристов, которые имеют авиабилеты указанной египетской авиакомпании. Из них 187 должны были завершить свое пребывание сегодня и вылететь регулярным рейсом в Москву. Авиакомпания Azur Air 9 сентября вывезет из Египта 186 застрявших пассажиров Red Sea и отправит туда из Москвы 98 человек.
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azur air, москва, египет, boeing 767, boeing 757, интурист, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Azur Air, Москва, Египет, Boeing 767, Boeing 757, Интурист, Новости - Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Azur Air вывезет застрявших в Египте туристов в Москву с 12 по 30 сентября
Azur Air вывезет из Египта в Москву пассажиров Red Sea с 12 по 30 сентября