https://ria.ru/20230908/passazhiry-1895087283.html

Azur Air вывезет застрявших в Египте туристов в Москву с 12 по 30 сентября

Azur Air вывезет застрявших в Египте туристов в Москву с 12 по 30 сентября - РИА Новости, 08.09.2023

Azur Air вывезет застрявших в Египте туристов в Москву с 12 по 30 сентября

Авиакомпания Azur Air будет вывозить из Египта в Москву застрявших пассажиров из-за проблем у авиакомпании Red Sea с 12 по 30 сентября, для этого используют... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T19:18

2023-09-08T19:18

2023-09-08T19:22

туризм

azur air

москва

египет

boeing 767

boeing 757

интурист

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cce67126fc980d064292144bc35ce797.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air будет вывозить из Египта в Москву застрявших пассажиров из-за проблем у авиакомпании Red Sea с 12 по 30 сентября, для этого используют самолеты Boeing 767, сообщила авиакомпания."Azur Air с 12 по 30 сентября выполнит рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх и в обратном направлении на широкофюзеляжных самолетах Boeing 767 для вывоза клиентов туроператора "Интурист. Ранее полетная программа планировалась на самолетах Boeing 757.",- говорится в сообщении.За счет использования более вместительных лайнеров кресельная емкость на этом направлении увеличится более чем на 40%. Билеты на новые рейсы будут оформлены автоматически, уточняет авиакомпания.Росавиация ранее в пятницу сообщила, что египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила ведомство о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября из-за "производственной необходимости". В самой авиакомпании ситуацию РИА Новости объяснили технической неисправностью единственного совершающего полеты по этому маршруту самолета, возобновление рейсов планируется с 17 сентября.По данным туроператора "Интурист", в Шарм-эль-Шейхе находятся 480 туристов, которые имеют авиабилеты указанной египетской авиакомпании. Из них 187 должны были завершить свое пребывание сегодня и вылететь регулярным рейсом в Москву. Авиакомпания Azur Air 9 сентября вывезет из Египта 186 застрявших пассажиров Red Sea и отправит туда из Москвы 98 человек.

https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html

москва

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

azur air, москва, египет, boeing 767, boeing 757, интурист, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)