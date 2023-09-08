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Китай вскоре запустит систему безвизового туристического обмена с Россией - РИА Новости, 08.09.2023
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16:21 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/turobmen-1895034423.html
Китай вскоре запустит систему безвизового туристического обмена с Россией
Китай вскоре запустит систему безвизового туристического обмена с Россией - РИА Новости, 08.09.2023
Китай вскоре запустит систему безвизового туристического обмена с Россией
Китай донастраивает механизмы для работы безвизового группового туристического обмена с Россией, сейчас пока только жители приграничных регионов РФ по "безвизу" РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:21
2023-09-08T16:21
россия
китай
москва
максим решетников
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Китай донастраивает механизмы для работы безвизового группового туристического обмена с Россией, сейчас пока только жители приграничных регионов РФ по "безвизу" посещают КНР, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "В рамках безвизовых групповых поездок жители России с приграничных регионов совершают до тысячи поездок в сутки (в Китай - ред.). Приняли первую группу китайских туристов в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас китайская сторона донастраивает механизмы на национальном уровне и мы ждем новых гостей", - сказал Решетников на пленарной сессии в рамках первого международного форума "Россия-Китай: взаимовыгодное сотрудничество". Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был перезапущен с 1 августа. В начале сентября Ассоциация туроператоров России сообщала, что въезд туристических групп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в среду заявил, что Китай и Россия обсуждают проблемные вопросы организации поездок туристических групп по безвизовому соглашению.
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россия, китай, москва, максим решетников, чжан ханьхуэй
Россия, Китай, Москва, Максим Решетников, Чжан Ханьхуэй
Китай вскоре запустит систему безвизового туристического обмена с Россией

Решетников: КНР донастраивает механизмы системы безвизового туробмена с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИностранные туристы фотографируются на Соборной площади Московского Кремля
Иностранные туристы фотографируются на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Иностранные туристы фотографируются на Соборной площади Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Китай донастраивает механизмы для работы безвизового группового туристического обмена с Россией, сейчас пока только жители приграничных регионов РФ по "безвизу" посещают КНР, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"В рамках безвизовых групповых поездок жители России с приграничных регионов совершают до тысячи поездок в сутки (в Китай - ред.). Приняли первую группу китайских туристов в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас китайская сторона донастраивает механизмы на национальном уровне и мы ждем новых гостей", - сказал Решетников на пленарной сессии в рамках первого международного форума "Россия-Китай: взаимовыгодное сотрудничество".
Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был перезапущен с 1 августа. В начале сентября Ассоциация туроператоров России сообщала, что въезд туристических групп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в среду заявил, что Китай и Россия обсуждают проблемные вопросы организации поездок туристических групп по безвизовому соглашению.
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