https://ria.ru/20230908/turobmen-1895034423.html

Китай вскоре запустит систему безвизового туристического обмена с Россией

Китай вскоре запустит систему безвизового туристического обмена с Россией - РИА Новости, 08.09.2023

Китай вскоре запустит систему безвизового туристического обмена с Россией

Китай донастраивает механизмы для работы безвизового группового туристического обмена с Россией, сейчас пока только жители приграничных регионов РФ по "безвизу" РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:21

2023-09-08T16:21

2023-09-08T16:21

россия

китай

москва

максим решетников

чжан ханьхуэй

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Китай донастраивает механизмы для работы безвизового группового туристического обмена с Россией, сейчас пока только жители приграничных регионов РФ по "безвизу" посещают КНР, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "В рамках безвизовых групповых поездок жители России с приграничных регионов совершают до тысячи поездок в сутки (в Китай - ред.). Приняли первую группу китайских туристов в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас китайская сторона донастраивает механизмы на национальном уровне и мы ждем новых гостей", - сказал Решетников на пленарной сессии в рамках первого международного форума "Россия-Китай: взаимовыгодное сотрудничество". Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был перезапущен с 1 августа. В начале сентября Ассоциация туроператоров России сообщала, что въезд туристических групп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в среду заявил, что Китай и Россия обсуждают проблемные вопросы организации поездок туристических групп по безвизовому соглашению.

https://ria.ru/20230907/turizm-1894762022.html

россия

китай

москва

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россия, китай, москва, максим решетников, чжан ханьхуэй