https://ria.ru/20230905/aeroporty-1894214069.html
В московских аэропортах задержали около 40 рейсов
В московских аэропортах задержали около 40 рейсов - РИА Новости, 05.09.2023
В московских аэропортах задержали около 40 рейсов
В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" около 40 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще два отменены, следует из данных сервиса... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T05:31
2023-09-05T05:31
2023-09-05T05:40
москва
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" около 40 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще два отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".По информации на 5.25 мск вторника, в аэропорту "Внуково" задержаны 24 рейса, еще два отменены.В "Домодедово" задержаны два рейса. Кроме того, еще 14 рейсов задерживают в "Шереметьево".Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву, предварительно, никто не пострадал, в результате падения обломков был повреждён бытовой объект. Затем еще один беспилотник уничтожен в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении столицы.
https://ria.ru/20230901/pulkovo-1893555003.html
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москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия
Москва, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), Происшествия
В московских аэропортах задержали около 40 рейсов
В московских аэропортах задержали около 40 рейсов, два отменены