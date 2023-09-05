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В московских аэропортах задержали около 40 рейсов - РИА Новости, 05.09.2023
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05:31 05.09.2023 (обновлено: 05:40 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/aeroporty-1894214069.html
В московских аэропортах задержали около 40 рейсов
В московских аэропортах задержали около 40 рейсов - РИА Новости, 05.09.2023
В московских аэропортах задержали около 40 рейсов
В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" около 40 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще два отменены, следует из данных сервиса... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T05:31
2023-09-05T05:40
москва
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" около 40 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще два отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".По информации на 5.25 мск вторника, в аэропорту "Внуково" задержаны 24 рейса, еще два отменены.В "Домодедово" задержаны два рейса. Кроме того, еще 14 рейсов задерживают в "Шереметьево".Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву, предварительно, никто не пострадал, в результате падения обломков был повреждён бытовой объект. Затем еще один беспилотник уничтожен в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении столицы.
https://ria.ru/20230901/pulkovo-1893555003.html
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москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия
Москва, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), Происшествия
В московских аэропортах задержали около 40 рейсов

В московских аэропортах задержали около 40 рейсов, два отменены

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Внуково
Здание аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание аэропорта Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" около 40 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще два отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
По информации на 5.25 мск вторника, в аэропорту "Внуково" задержаны 24 рейса, еще два отменены.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Пулково принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы
1 сентября, 09:06
В "Домодедово" задержаны два рейса. Кроме того, еще 14 рейсов задерживают в "Шереметьево".
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву, предварительно, никто не пострадал, в результате падения обломков был повреждён бытовой объект. Затем еще один беспилотник уничтожен в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении столицы.
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Самарский аэропорт принял четыре рейса, следовавших в Москву
31 августа, 10:32
 
МоскваШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Внуково (аэропорт)Происшествия
 
 
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