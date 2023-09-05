https://ria.ru/20230905/aeroporty-1894214069.html

В московских аэропортах задержали около 40 рейсов

В московских аэропортах задержали около 40 рейсов - РИА Новости, 05.09.2023

В московских аэропортах задержали около 40 рейсов

В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" около 40 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще два отменены, следует из данных сервиса... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T05:31

2023-09-05T05:31

2023-09-05T05:40

москва

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

внуково (аэропорт)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450914_0:94:3170:1877_1920x0_80_0_0_6187f0848ca07b7f4adfe6825d4f9dae.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" около 40 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще два отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".По информации на 5.25 мск вторника, в аэропорту "Внуково" задержаны 24 рейса, еще два отменены.В "Домодедово" задержаны два рейса. Кроме того, еще 14 рейсов задерживают в "Шереметьево".Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву, предварительно, никто не пострадал, в результате падения обломков был повреждён бытовой объект. Затем еще один беспилотник уничтожен в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении столицы.

https://ria.ru/20230901/pulkovo-1893555003.html

https://ria.ru/20230831/kurumoch-1893331196.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия