https://ria.ru/20230907/iran-1894683060.html

Эксперты рассказали о сложностях безвизового обмена с Ираном

Эксперты рассказали о сложностях безвизового обмена с Ираном - РИА Новости, 07.09.2023

Эксперты рассказали о сложностях безвизового обмена с Ираном

По данным туроператоров, соглашение о безвизовых групповых обменах между Россией и Ираном, запущенное 1 августа, пока не заработало в полную силу, при этом... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:51

2023-09-07T10:51

2023-09-07T10:51

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. По данным туроператоров, соглашение о безвизовых групповых обменах между Россией и Ираном, запущенное 1 августа, пока не заработало в полную силу, при этом спрос на страну сейчас стабильный, хотя и ниже прошлогоднего, сообщает RTN."Пока отправляем туристов по старинке, по визам. После жаркого лета в Иране наступает высокий сезон для экскурсионных поездок, у нас есть брони на сентябрь и октябрь. Едут группы, индивидуальные туристы, много поездок семьями. Спрос заметно ниже прошлого года, когда не были открыты такие направления, как Марокко, Китай", – сказала руководитель направления компании "Ванд Тревел" Татьяна Маркова.По ее словам, авиабилеты недорогие, от 17-20 тысяч рублей у иранского перевозчика и до 30 тысяч рублей у "Аэрофлота".В компании "Открытие" также видят небольшое снижение темпов бронирования Ирана. "Тем не менее, у нас есть заказы до конца осени, спрашивают даже Новый год. Востребованы и групповые, и индивидуальные программы. Большинство маршрутов включает Тегеран, Исфахан и Шираз", – пояснила RTN генеральный директор туроператора Софья Гаврилова."Иран интересен туристам, у нас есть заявки на все осенние месяцы, в основном это групповые поездки", – подтвердила RTN директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.По словам Филатовской, принимающий партнер "Русского Экспресса" в Иране сообщил, что первую тестовую групповую поездку без визы министерство планируют провести в конце сентября. Она напомнила, что безвизовый режим распространяется только на туристические группы от пяти до 50 человек."Если в группе из пяти человек один отменит свою поездку, оставшимся участникам нужно будет получать визу. Туристам, которые бронируют только отель в Тегеране, визы нужны. Но введение безвизового режима должно позитивно повлиять на турпоток – добавятся туристы, которые любят бронировать в последний момент", – пояснила эксперт.Татьяна Маркова также полагает, что безвизовый обмен станет стимулом спроса, но вряд ли изменит ситуацию кардинально."Особых проблем с получением визы в Иран нет, стоит она недорого. К тому же, сейчас мы не думаем, сколько человек в нашей группе, а так должны будем набирать не меньше пяти. При этом туристы в прошлом году предпочитали ехать в группах, а в этом все чаще – индивидуально", – подчеркивает эксперт.

https://ria.ru/20230808/iran-1888823109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, иран, визы, куда можно лететь