https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html

Отмены полетов. Что сейчас делать туристам при задержке авиарейса

Отмены полетов. Что сейчас делать туристам при задержке авиарейса - РИА Новости, 08.09.2023

Отмены полетов. Что сейчас делать туристам при задержке авиарейса

Тысячи авиапассажиров столичных аэропортов вынуждены часами ждать вылета рейса. Путешественники нервничают, считают убытки от потерянных билетов, несостоявшихся РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:00

2023-09-08T08:00

2023-09-08T08:11

туризм

туризм

проблемы - туризм

москва

нижний новгород

санкт-петербург

олег пантелеев

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Тысячи авиапассажиров столичных аэропортов вынуждены часами ждать вылета рейса. Путешественники нервничают, считают убытки от потерянных билетов, несостоявшихся стыковок и подпорченных каникул. На что имеют право туристы, если не получается вовремя отправиться в оплаченную поездку или она вообще срывается, — в материале РИА Новости.До Москвы довезут"Ежедневно утром видим новости о задержке рейсов. Не понимаем, как и откуда вылетать. Может, купить билеты на поезд? Не хочется провести несколько часов в аэропорту, да еще и с детьми", — говорит Наталья Губернаторова, которая собирается в отпуск из Москвы в Минводы.Пассажиров пугают не только задержки, но и перспектива на обратном пути приземлиться не в Москве, а в других городах. Так было на прошлой неделе, когда семь самолетов улетели в Санкт-Петербург и столько же совершили посадку в Нижнем Новгороде. Еще восемь вместо Домодедово отправились в Казань.Впрочем, авиаперевозчик обязан доставить пассажира к месту назначения, указанному в авиабилете. "Если рейс приземляется, например, в Нижнем Новгороде вместо Москвы, компания все равно должна довезти путешественников в столицу, — объясняет глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона грата" Георгий Мохов. — Как правило, они летят на том же самолете, их иногда и не высаживают".Кто заплатит за комфортФедеральные авиационные правила гласят: "Перевозчик вправе отменить, задержать рейс, произвести замену типа воздушного судна, изменить маршрут перевозки, если этого требуют условия безопасности полетов".При этом обязанность позаботиться о комфорте пассажиров с авиакомпании не снимается и причина задержки вылета тут не важна, отмечает адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева."Считаю, что в случае задержки рейса по соображениям безопасности пассажир имеет те же права, как если бы ожидание затянулось по метеоусловиям", — подчеркивает эксперт.Это значит, что путешественники могут потребовать обеспечить хранение багажа, а семьи с детьми до семи лет — предоставить комнату матери и ребенка. Если рейс задерживается на два часа, компания должна выдать прохладительные напитки, дать возможность сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте.Если ожидание вылета затянулось на четыре часа, пассажиров необходимо обеспечить горячим питанием и делать это далее каждые шесть часов днем и восемь — ночью. Нередко туристам выдают ваучер на визит в одно из заведений в зоне вылета или же сотрудники перевозчика приносят воду и сэндвичи к стойке регистрации.При задержке более восьми часов днем и шести ночью пассажиры вправе потребовать размещение в гостинице и трансфер до нее и обратно."Обычно авиакомпании выполняют эти условия, когда задержан один рейс. Сложнее, когда таких бортов двадцать", — отмечает Георгий Мохов.Работники аэропортов сочувствуют путешественникам. "Сотрудники Шереметьево оказывают пассажирам дополнительную поддержку и помощь: консультируют и предоставляют необходимую информацию, обеспечивают оперативную связь с представителями авиакомпании", — рассказали в пресс-службе.Впрочем, туристы могут сами заплатить за питание или номер в отеле, а потом обратиться к перевозчику за возмещением потраченных сумм, уточняет Мохов. Также имеют право потребовать с авиакомпании компенсацию за просрочку доставки себя, багажа и груза. Выплата составит 100 рублей за час ожидания. При этом сумма не может превышать половины стоимости авиабилета.Риск стыковкиСейчас многие россияне летают за границу с пересадками. "Если в результате задержки рейса турист опаздывает на стыковочный, выполняемый одной и той же авиакомпанией, то она обязана доставить пассажира в пункт назначения любым следующим лайнером", — рассказывает Мохов.Важно отличать стыковку от пересадки: в первом случае у вас на руках единый билет и перевозчик отвечает за все составные части перелета, объясняет Еремеева.Если проездные документы покупали отдельно на разные сегменты полета, то риски несет турист.В случае отмены рейса авиакомпания обязана вернуть клиенту деньги за билет, говорит Еремеева.Также пассажиры вправе потребовать возмещения убытков, если из-за задержки потеряли дни отдыха, не попали в круиз или на мероприятие.Тем, кто купил путевку, стоит знать: туроператоры не могут влиять на решения, которые касаются безопасности. Их принимает аэропорт или командир ВС, пояснили в Tez Tour. "У нас были единичные случаи с небольшой задержкой рейса, но говорить о массовых проблемах не приходится", — сообщили в пресс-службе компании.Время и деньгиБольшинство задержек рейсов сейчас происходит в ночные и утренние часы, поэтому лучше выбирать для вылета другое время суток, предупреждает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Тем более что доля ночных перелетов — менее 15 процентов, это лишь каждое седьмое бронирование, подсчитали в "Авиасейлс".Кроме того, по возможности нужно покупать билеты одной авиакомпании или хотя бы единый билет до конечной точки, советует Мохов. Также целесообразно увеличить время стыковки и тем более пересадки. Важно: страховку от невылета приобретать туристу не стоит, это не поможет. "Она распространяется на события, которые случаются с самим путешественником. Например, перелом ноги, отказ в визе", — поясняет Мохов.Еще эксперты предлагают пассажирам внимательно изучить все альтернативы. "Не исключено, что стыковку можно сделать не в Москве, а в другом городе. Или какой-то сегмент дороги заменить наземным транспортом", — обращает внимание Олег Пантелеев.Есть и универсальный совет: взять побольше денег на непредвиденные расходы. Если авиакомпания отправит самолет на запасной аэродром, порой быстрее добраться до пункта назначения самостоятельно и уже потом договариваться о возмещении ущерба.

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https://ria.ru/20230829/barkhat-1892676749.html

https://ria.ru/20230822/aviabilety-1891353793.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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