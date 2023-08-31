Аэропорт Казани принял восемь рейсов из-за ограничений в Домодедово
Аэропорт Казани принял восемь рейсов из-за ограничений в московском Домодедово
© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая. Архивное фото
КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Международный аэропорт "Казань" в четверг принял восемь рейсов на запасной аэродром в связи с временным ограничением работы московского аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Аэропорт "Внуково" в четверг ввел ограничения на полеты, для безопасности с 5.21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани, сообщили журналистам в аэропорту.
Летевший по направлению к российской столице БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал утром в четверг в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром в четверг составляло 59, следовало из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
"В период с 07.00 до 08.20 (время московское) 31 августа международный аэропорт "Казань" имени Г. Тукая в связи с введенным временным режимом работы аэропорта "Домодедово" (Москва) принял на запасной аэродром восемь рейсов", - сказал Гутауллин.
В частности, по его информации, в Казани приземлились рейсы из городов Курган, Абакан, Екатеринбург, Кемерово, Новосибирск, Ургенч и два рейса из Омска.
В настоящее время осуществляется заправка воздушных судов топливом.