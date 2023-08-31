https://ria.ru/20230831/kazan-1893315640.html

Аэропорт Казани принял восемь рейсов из-за ограничений в Домодедово

Аэропорт Казани принял восемь рейсов из-за ограничений в Домодедово - РИА Новости, 31.08.2023

Аэропорт Казани принял восемь рейсов из-за ограничений в Домодедово

Международный аэропорт "Казань" в четверг принял восемь рейсов на запасной аэродром в связи с временным ограничением работы московского аэропорта "Домодедово",... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T09:26

2023-08-31T09:26

2023-08-31T09:26

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москва

казань

домодедово (аэропорт)

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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Международный аэропорт "Казань" в четверг принял восемь рейсов на запасной аэродром в связи с временным ограничением работы московского аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин. Аэропорт "Внуково" в четверг ввел ограничения на полеты, для безопасности с 5.21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани, сообщили журналистам в аэропорту. Летевший по направлению к российской столице БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал утром в четверг в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром в четверг составляло 59, следовало из данных сервиса "Яндекс. Расписание". "В период с 07.00 до 08.20 (время московское) 31 августа международный аэропорт "Казань" имени Г. Тукая в связи с введенным временным режимом работы аэропорта "Домодедово" (Москва) принял на запасной аэродром восемь рейсов", - сказал Гутауллин. В частности, по его информации, в Казани приземлились рейсы из городов Курган, Абакан, Екатеринбург, Кемерово, Новосибирск, Ургенч и два рейса из Омска. В настоящее время осуществляется заправка воздушных судов топливом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, москва, казань, домодедово (аэропорт)