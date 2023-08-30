https://ria.ru/20230830/aeroport-1893071593.html

Нижегородский аэропорт принял несколько рейсов из-за ограничений в Москве

Нижегородский аэропорт принял несколько рейсов из-за ограничений в Москве - РИА Новости, 30.08.2023

Нижегородский аэропорт принял несколько рейсов из-за ограничений в Москве

Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в ночь на среду принял семь рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:43

2023-08-30T09:43

2023-08-30T09:43

туризм

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нижний новгород

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в ночь на среду принял семь рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее в среду Росавиация сообщала, что рано утром 30 августа в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также аэропорт Жуковский. Из них 11 пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты. В настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно. "Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова в ночь с 29 на 30 августа принял 7 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы. В течение полутора часов после приземления большинство самолетов продолжили свой путь в пункт назначения, один - в течение трех часов", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта. Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа - 2 самолёта, утром 23, 24 и 28, 29 августа - по одному самолету.

https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893047174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм