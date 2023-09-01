https://ria.ru/20230901/aeroporty-1893547180.html
В московских аэропортах задержаны более 60 рейсов, 23 отменены
В московских аэропортах задержаны более 60 рейсов, 23 отменены - РИА Новости, 01.09.2023
В московских аэропортах задержаны более 60 рейсов, 23 отменены
По меньшей мере 61 авиарейс задержан и 23 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в пятницу утром, следует из данных сервиса... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T07:37
2023-09-01T07:37
2023-09-01T10:24
домодедово (аэропорт)
flightradar24
шереметьево (аэропорт)
москва
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871371428_0:316:3048:2031_1920x0_80_0_0_4eecc12e5d8b693269c76669b51fe3e2.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. По меньшей мере 61 авиарейс задержан и 23 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в пятницу утром, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 7.28 мск пятницы, во "Внуково" 21 рейс задержан и шесть отменены, в "Домодедово" 32 рейсов задержаны и 14 отменены, в "Шереметьево" 8 задержано и три отменены. Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.
https://ria.ru/20230901/aeroport-1893544088.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871371428_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_8fa3c5f70f57a0b694dcf894bd590260.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), flightradar24, шереметьево (аэропорт), москва, новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Flightradar24, Шереметьево (аэропорт), Москва, Туризм, Новости - Туризм
В московских аэропортах задержаны более 60 рейсов, 23 отменены
В "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" задержали более 60 рейсов, 23 отменили