https://ria.ru/20230901/aeroporty-1893547180.html

В московских аэропортах задержаны более 60 рейсов, 23 отменены

В московских аэропортах задержаны более 60 рейсов, 23 отменены - РИА Новости, 01.09.2023

В московских аэропортах задержаны более 60 рейсов, 23 отменены

По меньшей мере 61 авиарейс задержан и 23 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в пятницу утром, следует из данных сервиса... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T07:37

2023-09-01T07:37

2023-09-01T10:24

домодедово (аэропорт)

flightradar24

шереметьево (аэропорт)

москва

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. По меньшей мере 61 авиарейс задержан и 23 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в пятницу утром, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 7.28 мск пятницы, во "Внуково" 21 рейс задержан и шесть отменены, в "Домодедово" 32 рейсов задержаны и 14 отменены, в "Шереметьево" 8 задержано и три отменены. Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.

https://ria.ru/20230901/aeroport-1893544088.html

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домодедово (аэропорт), flightradar24, шереметьево (аэропорт), москва, новости - туризм