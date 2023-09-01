Рейтинг@Mail.ru
В московских аэропортах задержаны более 60 рейсов, 23 отменены - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
07:37 01.09.2023 (обновлено: 10:24 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/aeroporty-1893547180.html
В московских аэропортах задержаны более 60 рейсов, 23 отменены
В московских аэропортах задержаны более 60 рейсов, 23 отменены - РИА Новости, 01.09.2023
В московских аэропортах задержаны более 60 рейсов, 23 отменены
По меньшей мере 61 авиарейс задержан и 23 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в пятницу утром, следует из данных сервиса... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T07:37
2023-09-01T10:24
домодедово (аэропорт)
flightradar24
шереметьево (аэропорт)
москва
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871371428_0:316:3048:2031_1920x0_80_0_0_4eecc12e5d8b693269c76669b51fe3e2.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. По меньшей мере 61 авиарейс задержан и 23 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в пятницу утром, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 7.28 мск пятницы, во "Внуково" 21 рейс задержан и шесть отменены, в "Домодедово" 32 рейсов задержаны и 14 отменены, в "Шереметьево" 8 задержано и три отменены. Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.
https://ria.ru/20230901/aeroport-1893544088.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871371428_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_8fa3c5f70f57a0b694dcf894bd590260.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
домодедово (аэропорт), flightradar24, шереметьево (аэропорт), москва, новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Flightradar24, Шереметьево (аэропорт), Москва, Туризм, Новости - Туризм
В московских аэропортах задержаны более 60 рейсов, 23 отменены

В "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" задержали более 60 рейсов, 23 отменили

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. По меньшей мере 61 авиарейс задержан и 23 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в пятницу утром, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 7.28 мск пятницы, во "Внуково" 21 рейс задержан и шесть отменены, в "Домодедово" 32 рейсов задержаны и 14 отменены, в "Шереметьево" 8 задержано и три отменены.
Самолет в международном аэропорту им. Дмитрия Хворостовского в Красноярске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
В красноярском аэропорту из-за непогоды задержали восемь рейсов
06:35
Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.
 
ТуризмДомодедово (аэропорт)Flightradar24Шереметьево (аэропорт)МоскваНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала