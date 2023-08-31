Рейтинг@Mail.ru
Пулково примет семь рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:32 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/pulkovo-1893316579.html
Пулково примет семь рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы
Пулково примет семь рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы - РИА Новости, 31.08.2023
Пулково примет семь рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге принимает семь рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в аэропортах Москвы, сообщили РИА Новости РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:32
2023-08-31T09:32
туризм
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854803631_0:312:3072:2039_1920x0_80_0_0_1baeae5823c199faeb7979cb3f7fe10e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге принимает семь рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в аэропортах Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Ранее аэропорт Внуково информировал, что в четверг ввел ограничения на полеты, для безопасности с 5.21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. Летевший по направлению к российской столице БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал утром в четверг в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром в четверг составляло 59, следовало из данных сервиса "Яндекс. Расписание". "Пулково работает в штатном режиме. Аэропорт утром в качестве запасного принимает семь рейсов. Рейс авиакомпании Глобус, следовавший из Пулково в Москву (Домодедово), возвращается в аэропорт. Аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного рейсы авиакомпании Turkish Airlines (Стамбул – Внуково), авиакомпании Победа (Пермь – Внуково), готовится принять рейсы авиакомпании Utair (Красноярск – Внуково), Emirates (Дубай – Домодедово), Uzbekistan Airways (Ташкент – Домодедово), AZUR air (Шарм-эль-Шейх – Внуково)", - сообщили в управляющей компании.
https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893304244.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854803631_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7e814b9a8a1112cffc633d5c106c57ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пулково (аэропорт), санкт-петербург, новости - туризм
Туризм, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург, Новости - Туризм
Пулково примет семь рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы

Петербургский Пулково примет семь рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт Пулково. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге принимает семь рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в аэропортах Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
Ранее аэропорт Внуково информировал, что в четверг ввел ограничения на полеты, для безопасности с 5.21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. Летевший по направлению к российской столице БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал утром в четверг в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром в четверг составляло 59, следовало из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
"Пулково работает в штатном режиме. Аэропорт утром в качестве запасного принимает семь рейсов. Рейс авиакомпании Глобус, следовавший из Пулково в Москву (Домодедово), возвращается в аэропорт. Аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного рейсы авиакомпании Turkish Airlines (Стамбул – Внуково), авиакомпании Победа (Пермь – Внуково), готовится принять рейсы авиакомпании Utair (Красноярск – Внуково), Emirates (Дубай – Домодедово), Uzbekistan Airways (Ташкент – Домодедово), AZUR air (Шарм-эль-Шейх – Внуково)", - сообщили в управляющей компании.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
На юго-востоке Подмосковья сбили летевший к Москве беспилотник
07:31
 
ТуризмПулково (аэропорт)Санкт-ПетербургНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала