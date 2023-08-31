https://ria.ru/20230831/pulkovo-1893316579.html

Пулково примет семь рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы

Пулково примет семь рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы - РИА Новости, 31.08.2023

Пулково примет семь рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы

Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге принимает семь рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в аэропортах Москвы, сообщили РИА Новости РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T09:32

2023-08-31T09:32

2023-08-31T09:32

туризм

пулково (аэропорт)

санкт-петербург

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге принимает семь рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в аэропортах Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Ранее аэропорт Внуково информировал, что в четверг ввел ограничения на полеты, для безопасности с 5.21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. Летевший по направлению к российской столице БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал утром в четверг в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром в четверг составляло 59, следовало из данных сервиса "Яндекс. Расписание". "Пулково работает в штатном режиме. Аэропорт утром в качестве запасного принимает семь рейсов. Рейс авиакомпании Глобус, следовавший из Пулково в Москву (Домодедово), возвращается в аэропорт. Аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного рейсы авиакомпании Turkish Airlines (Стамбул – Внуково), авиакомпании Победа (Пермь – Внуково), готовится принять рейсы авиакомпании Utair (Красноярск – Внуково), Emirates (Дубай – Домодедово), Uzbekistan Airways (Ташкент – Домодедово), AZUR air (Шарм-эль-Шейх – Внуково)", - сообщили в управляющей компании.

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Влада Копылова

пулково (аэропорт), санкт-петербург, новости - туризм