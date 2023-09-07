https://ria.ru/20230907/kitay-1894749379.html

Эксперт рассказал о проблемах безвизовых поездок между Китаем и Россией

Эксперт рассказал о проблемах безвизовых поездок между Китаем и Россией - РИА Новости, 07.09.2023

Эксперт рассказал о проблемах безвизовых поездок между Китаем и Россией

Проблемы с организацией групповых поездок по безвизу между Россией и КНР могут быть связаны с техническими сложностями при согласовании въезда китайских групп в РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:34

2023-09-07T14:34

2023-09-07T14:34

туризм

туризм

новости - туризм

китай

чжан ханьхуэй

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россия

мир без границ

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Проблемы с организацией групповых поездок по безвизу между Россией и КНР могут быть связаны с техническими сложностями при согласовании въезда китайских групп в целом и выезда российских по воздуху, сообщил РИА Новости председатель совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов."В Приморском крае, Хабаровске, Благовещенске, где у нас нет авиации, а есть автопереходы, это работает — плохо ли, мало ли, но работает. А как только возникает авиационное плечо, происходит "что-то не то", — сказал эксперт.По его словам, "туристическая общественность не понимает, что "не то"". "Если в какой-то момент были вопросы к нашим госорганам — Минэкономразвития и соответствующим органам координации в Москве и Санкт-Петербурге, сейчас ясно, что мы ни при чем. Российская сторона сделала все от нее зависящее, чтобы безвизовый турпоток поехал. Есть, видимо, какая-то проблема на китайской стороне. Но какая — турбизнес не понимает", — добавил он.Львов сообщил, что в день через сухопутные пункты пропуска на Дальнем Востоке в Китай по безвизовым спискам отправляется от одной до полутора тысяч россиян. Так, Владивосток с начала августа отправил 15 тысяч туристов, Благовещенск — более 1,5 тысячи, Хабаровск — порядка 500."Но на этот год туристический сезон с КНР уже потерян для Центральной России. Во время золотой осени и на Новый год китайские туристы предпочитают путешествовать по своей стране", — сказал Львов, уточнив, что новый сезон начнется с мая 2024 года, но он пройдет успешно только в том случае, если будут достигнуты все договоренности.Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был перезапущен с 1 августа. В начале сентября АТОР сообщала, что въезд тургрупп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что страны обсуждают проблемные вопросы организации поездок тургрупп по безвизовому соглашению.

https://ria.ru/20230901/poezdki-1893545629.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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