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Эксперт рассказал о проблемах безвизовых поездок между Китаем и Россией - РИА Новости, 07.09.2023
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Туризм
 
14:34 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/kitay-1894749379.html
Эксперт рассказал о проблемах безвизовых поездок между Китаем и Россией
Эксперт рассказал о проблемах безвизовых поездок между Китаем и Россией - РИА Новости, 07.09.2023
Эксперт рассказал о проблемах безвизовых поездок между Китаем и Россией
Проблемы с организацией групповых поездок по безвизу между Россией и КНР могут быть связаны с техническими сложностями при согласовании въезда китайских групп в РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:34
2023-09-07T14:34
туризм
туризм
новости - туризм
китай
чжан ханьхуэй
хабаровск
россия
мир без границ
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Проблемы с организацией групповых поездок по безвизу между Россией и КНР могут быть связаны с техническими сложностями при согласовании въезда китайских групп в целом и выезда российских по воздуху, сообщил РИА Новости председатель совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов."В Приморском крае, Хабаровске, Благовещенске, где у нас нет авиации, а есть автопереходы, это работает — плохо ли, мало ли, но работает. А как только возникает авиационное плечо, происходит "что-то не то", — сказал эксперт.По его словам, "туристическая общественность не понимает, что "не то"". "Если в какой-то момент были вопросы к нашим госорганам — Минэкономразвития и соответствующим органам координации в Москве и Санкт-Петербурге, сейчас ясно, что мы ни при чем. Российская сторона сделала все от нее зависящее, чтобы безвизовый турпоток поехал. Есть, видимо, какая-то проблема на китайской стороне. Но какая — турбизнес не понимает", — добавил он.Львов сообщил, что в день через сухопутные пункты пропуска на Дальнем Востоке в Китай по безвизовым спискам отправляется от одной до полутора тысяч россиян. Так, Владивосток с начала августа отправил 15 тысяч туристов, Благовещенск — более 1,5 тысячи, Хабаровск — порядка 500."Но на этот год туристический сезон с КНР уже потерян для Центральной России. Во время золотой осени и на Новый год китайские туристы предпочитают путешествовать по своей стране", — сказал Львов, уточнив, что новый сезон начнется с мая 2024 года, но он пройдет успешно только в том случае, если будут достигнуты все договоренности.Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был перезапущен с 1 августа. В начале сентября АТОР сообщала, что въезд тургрупп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что страны обсуждают проблемные вопросы организации поездок тургрупп по безвизовому соглашению.
https://ria.ru/20230901/poezdki-1893545629.html
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туризм, новости - туризм, китай, чжан ханьхуэй, хабаровск, россия, мир без границ, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Чжан Ханьхуэй, Хабаровск, Россия, Мир без границ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Визы
Эксперт рассказал о проблемах безвизовых поездок между Китаем и Россией

Полноценному запуску безвиза между Россией и Китаем мешают технические проблемы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкТуристы в Москве
Туристы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Проблемы с организацией групповых поездок по безвизу между Россией и КНР могут быть связаны с техническими сложностями при согласовании въезда китайских групп в целом и выезда российских по воздуху, сообщил РИА Новости председатель совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов.
Приморском крае, Хабаровске, Благовещенске, где у нас нет авиации, а есть автопереходы, это работает — плохо ли, мало ли, но работает. А как только возникает авиационное плечо, происходит "что-то не то", — сказал эксперт.
По его словам, "туристическая общественность не понимает, что "не то"". "Если в какой-то момент были вопросы к нашим госорганам — Минэкономразвития и соответствующим органам координации в Москве и Санкт-Петербурге, сейчас ясно, что мы ни при чем. Российская сторона сделала все от нее зависящее, чтобы безвизовый турпоток поехал. Есть, видимо, какая-то проблема на китайской стороне. Но какая — турбизнес не понимает", — добавил он.
Львов сообщил, что в день через сухопутные пункты пропуска на Дальнем Востоке в Китай по безвизовым спискам отправляется от одной до полутора тысяч россиян. Так, Владивосток с начала августа отправил 15 тысяч туристов, Благовещенск — более 1,5 тысячи, Хабаровск — порядка 500.
"Но на этот год туристический сезон с КНР уже потерян для Центральной России. Во время золотой осени и на Новый год китайские туристы предпочитают путешествовать по своей стране", — сказал Львов, уточнив, что новый сезон начнется с мая 2024 года, но он пройдет успешно только в том случае, если будут достигнуты все договоренности.
Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был перезапущен с 1 августа. В начале сентября АТОР сообщала, что въезд тургрупп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что страны обсуждают проблемные вопросы организации поездок тургрупп по безвизовому соглашению.
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В РСТ оценили спрос на безвизовые турпоездки между Китаем и Россией
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмКитайЧжан ХаньхуэйХабаровскРоссияМир без границАссоциация туроператоров России (АТОР)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Визы
 
 
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