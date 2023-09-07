Эксперт рассказал о проблемах безвизовых поездок между Китаем и Россией
Полноценному запуску безвиза между Россией и Китаем мешают технические проблемы
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Проблемы с организацией групповых поездок по безвизу между Россией и КНР могут быть связаны с техническими сложностями при согласовании въезда китайских групп в целом и выезда российских по воздуху, сообщил РИА Новости председатель совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов.
"В Приморском крае, Хабаровске, Благовещенске, где у нас нет авиации, а есть автопереходы, это работает — плохо ли, мало ли, но работает. А как только возникает авиационное плечо, происходит "что-то не то", — сказал эксперт.
По его словам, "туристическая общественность не понимает, что "не то"". "Если в какой-то момент были вопросы к нашим госорганам — Минэкономразвития и соответствующим органам координации в Москве и Санкт-Петербурге, сейчас ясно, что мы ни при чем. Российская сторона сделала все от нее зависящее, чтобы безвизовый турпоток поехал. Есть, видимо, какая-то проблема на китайской стороне. Но какая — турбизнес не понимает", — добавил он.
Львов сообщил, что в день через сухопутные пункты пропуска на Дальнем Востоке в Китай по безвизовым спискам отправляется от одной до полутора тысяч россиян. Так, Владивосток с начала августа отправил 15 тысяч туристов, Благовещенск — более 1,5 тысячи, Хабаровск — порядка 500.
"Но на этот год туристический сезон с КНР уже потерян для Центральной России. Во время золотой осени и на Новый год китайские туристы предпочитают путешествовать по своей стране", — сказал Львов, уточнив, что новый сезон начнется с мая 2024 года, но он пройдет успешно только в том случае, если будут достигнуты все договоренности.
Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был перезапущен с 1 августа. В начале сентября АТОР сообщала, что въезд тургрупп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что страны обсуждают проблемные вопросы организации поездок тургрупп по безвизовому соглашению.