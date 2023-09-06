https://ria.ru/20230906/kitay-1894469728.html
Китай и Россия обсуждают проблемы поездок туристических групп по безвизу
Китай и Россия обсуждают проблемы поездок туристических групп по безвизу - РИА Новости, 06.09.2023
Китай и Россия обсуждают проблемы поездок туристических групп по безвизу
Китай и Россия обсуждают проблемные вопросы организации поездок туристических групп по безвизовому соглашению, заявил журналистам посол КНР в России Чжан... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:08
2023-09-06T12:08
2023-09-06T12:08
туризм
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туризм
туристы
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чжан ханьхуэй
ассоциация туроператоров россии (атор)
визы
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Китай и Россия обсуждают проблемные вопросы организации поездок туристических групп по безвизовому соглашению, заявил журналистам посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Накопленные проблемы нужно решать совместными усилиями, чтобы создать благоприятные условия для наших туристов... Проблемы есть, но это, в общем, по причине плохого понимания с обеих сторон. Но обе страны придают важное значение развитию туризма", – сказал посол. Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что въезд туристических групп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а безвиз на выезд работает только на Дальнем Востоке. Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты китайские визовые центры.В АТОР отметили, что пока лишь первая тестовая группа из Китая в составе 23 человек прилетала 10 августа в Москву, посетив при этом еще и Санкт-Петербург, а одна тестовая группа из Москвы и Санкт-Петербурга посетила КНР.
https://ria.ru/20230905/turisty-1894306135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, китай, чжан ханьхуэй, ассоциация туроператоров россии (атор), визы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Чжан Ханьхуэй, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Визы
Китай и Россия обсуждают проблемы поездок туристических групп по безвизу
Посол КНР в России заявил о проблемах с безвизовыми поездками между странами