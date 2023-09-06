Рейтинг@Mail.ru
Китай и Россия обсуждают проблемы поездок туристических групп по безвизу - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:08 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/kitay-1894469728.html
Китай и Россия обсуждают проблемы поездок туристических групп по безвизу
Китай и Россия обсуждают проблемы поездок туристических групп по безвизу - РИА Новости, 06.09.2023
Китай и Россия обсуждают проблемы поездок туристических групп по безвизу
Китай и Россия обсуждают проблемные вопросы организации поездок туристических групп по безвизовому соглашению, заявил журналистам посол КНР в России Чжан... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:08
2023-09-06T12:08
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
чжан ханьхуэй
ассоциация туроператоров россии (атор)
визы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889092815_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70932c04209e08b8aefde1ee730043bc.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Китай и Россия обсуждают проблемные вопросы организации поездок туристических групп по безвизовому соглашению, заявил журналистам посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Накопленные проблемы нужно решать совместными усилиями, чтобы создать благоприятные условия для наших туристов... Проблемы есть, но это, в общем, по причине плохого понимания с обеих сторон. Но обе страны придают важное значение развитию туризма", – сказал посол. Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что въезд туристических групп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а безвиз на выезд работает только на Дальнем Востоке. Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты китайские визовые центры.В АТОР отметили, что пока лишь первая тестовая группа из Китая в составе 23 человек прилетала 10 августа в Москву, посетив при этом еще и Санкт-Петербург, а одна тестовая группа из Москвы и Санкт-Петербурга посетила КНР.
https://ria.ru/20230905/turisty-1894306135.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889092815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b34be393a2c1846a6a0bfa0b51d4c3eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, китай, чжан ханьхуэй, ассоциация туроператоров россии (атор), визы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Чжан Ханьхуэй, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Визы
Китай и Россия обсуждают проблемы поездок туристических групп по безвизу

Посол КНР в России заявил о проблемах с безвизовыми поездками между странами

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкТуристы фотографируются на Красной площади в Москве
Туристы фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Китай и Россия обсуждают проблемные вопросы организации поездок туристических групп по безвизовому соглашению, заявил журналистам посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"Накопленные проблемы нужно решать совместными усилиями, чтобы создать благоприятные условия для наших туристов... Проблемы есть, но это, в общем, по причине плохого понимания с обеих сторон. Но обе страны придают важное значение развитию туризма", – сказал посол.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что въезд туристических групп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а безвиз на выезд работает только на Дальнем Востоке.
Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты китайские визовые центры.
В АТОР отметили, что пока лишь первая тестовая группа из Китая в составе 23 человек прилетала 10 августа в Москву, посетив при этом еще и Санкт-Петербург, а одна тестовая группа из Москвы и Санкт-Петербурга посетила КНР.
Туристы фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В Мостуризме назвали гостей из Китая самыми значимыми для Москвы
Вчера, 15:08
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКитайЧжан ХаньхуэйАссоциация туроператоров России (АТОР)Визы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала