https://ria.ru/20230906/kitay-1894469728.html

Китай и Россия обсуждают проблемы поездок туристических групп по безвизу

Китай и Россия обсуждают проблемы поездок туристических групп по безвизу - РИА Новости, 06.09.2023

Китай и Россия обсуждают проблемы поездок туристических групп по безвизу

Китай и Россия обсуждают проблемные вопросы организации поездок туристических групп по безвизовому соглашению, заявил журналистам посол КНР в России Чжан... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:08

2023-09-06T12:08

2023-09-06T12:08

туризм

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туризм

туристы

китай

чжан ханьхуэй

ассоциация туроператоров россии (атор)

визы

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Китай и Россия обсуждают проблемные вопросы организации поездок туристических групп по безвизовому соглашению, заявил журналистам посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Накопленные проблемы нужно решать совместными усилиями, чтобы создать благоприятные условия для наших туристов... Проблемы есть, но это, в общем, по причине плохого понимания с обеих сторон. Но обе страны придают важное значение развитию туризма", – сказал посол. Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что въезд туристических групп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а безвиз на выезд работает только на Дальнем Востоке. Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты китайские визовые центры.В АТОР отметили, что пока лишь первая тестовая группа из Китая в составе 23 человек прилетала 10 августа в Москву, посетив при этом еще и Санкт-Петербург, а одна тестовая группа из Москвы и Санкт-Петербурга посетила КНР.

https://ria.ru/20230905/turisty-1894306135.html

китай

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, китай, чжан ханьхуэй, ассоциация туроператоров россии (атор), визы