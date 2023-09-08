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Застрявших в Египте российских туристов вывезут рейсом Azur Air - РИА Новости, 08.09.2023
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Туризм
 
16:13 08.09.2023 (обновлено: 17:44 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/turisty-1895032659.html
Застрявших в Египте российских туристов вывезут рейсом Azur Air
Застрявших в Египте российских туристов вывезут рейсом Azur Air - РИА Новости, 08.09.2023
Застрявших в Египте российских туристов вывезут рейсом Azur Air
Около 180 российских туристов, застрявших в Шарм-эш-Шейхе из-за проблемы у авиакомпании Red Sea Airlines, завтра вывезут в Москву рейсом авиакомпании Azur Air,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:13
2023-09-08T17:44
туризм
египет
интурист
москва
новости - туризм
azur air
шарм-эш-шейх
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Около 180 российских туристов, застрявших в Шарм-эш-Шейхе из-за проблемы у авиакомпании Red Sea Airlines, завтра вывезут в Москву рейсом авиакомпании Azur Air, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".&quot;Застрявшие в Египте пассажиры авиакомпании Red Sea Airlines будут вывезены в Москву рейсом авиакомпании Azur Air&quot;, — сообщили в организации.Рейс отправится из Египта в 4:25 по московскому времени, а прибудет во Внуково в 10:35.В "Интуристе" уточнили, что сейчас в Шарм-эш-Шейхе находятся 485 туристов с билетами авиакомпании Red Sea Airlines. "Они продолжают плановый отдых в своих отелях и по окончании тура будут отправлены в Москву на рейсах других авиакомпаний", — указал туроператор.Там пояснили, что из 485 туристов порядка 180 человек должны были вылететь в Москву сегодня утром на рейсе Red Sea Airlines.&quot;Им было продлено проживание в гостиницах, и в настоящий момент туристы направляются в отель Coral Sea Aqua Club Resort 4*, где продолжат отдых и будут ожидать трансфер на вывозной рейс&quot;, — отметили в &quot;Интуристе&quot;.Red Sea Airlines сегодня объявила о приостановке рейсов с 8 по 17 сентября из-за "производственной необходимости".Накануне Росавиация сообщила, что взяла на особый контроль выполнение полетов египетской авиакомпанией.Это произошло после того, как Red Sea Airlines почти двое суток не могла обеспечить перевозку российских туристов по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва и обратно из-за неисправности самолета. Как объяснили в агентстве, проблема связана с тем, что в авиапарке перевозчика всего два воздушных суда.
https://ria.ru/20230530/shri-lanka-1874981341.html
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египет, интурист, москва, новости - туризм, azur air, шарм-эш-шейх
Туризм, Египет, Интурист, Москва, Новости - Туризм, Azur Air, Шарм-эш-Шейх
Застрявших в Египте российских туристов вывезут рейсом Azur Air

"Интурист": застрявших в Египте туристов вывезут в Москву рейсом Azur Air

© РИА Новости / Александр Тарасенков | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Около 180 российских туристов, застрявших в Шарм-эш-Шейхе из-за проблемы у авиакомпании Red Sea Airlines, завтра вывезут в Москву рейсом авиакомпании Azur Air, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".
«

"Застрявшие в Египте пассажиры авиакомпании Red Sea Airlines будут вывезены в Москву рейсом авиакомпании Azur Air", — сообщили в организации.

Рейс отправится из Египта в 4:25 по московскому времени, а прибудет во Внуково в 10:35.
В "Интуристе" уточнили, что сейчас в Шарм-эш-Шейхе находятся 485 туристов с билетами авиакомпании Red Sea Airlines.
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"Они продолжают плановый отдых в своих отелях и по окончании тура будут отправлены в Москву на рейсах других авиакомпаний", — указал туроператор.
Там пояснили, что из 485 туристов порядка 180 человек должны были вылететь в Москву сегодня утром на рейсе Red Sea Airlines.
«

"Им было продлено проживание в гостиницах, и в настоящий момент туристы направляются в отель Coral Sea Aqua Club Resort 4*, где продолжат отдых и будут ожидать трансфер на вывозной рейс", — отметили в "Интуристе".

Red Sea Airlines сегодня объявила о приостановке рейсов с 8 по 17 сентября из-за "производственной необходимости".
Накануне Росавиация сообщила, что взяла на особый контроль выполнение полетов египетской авиакомпанией.
Это произошло после того, как Red Sea Airlines почти двое суток не могла обеспечить перевозку российских туристов по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва и обратно из-за неисправности самолета. Как объяснили в агентстве, проблема связана с тем, что в авиапарке перевозчика всего два воздушных суда.
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