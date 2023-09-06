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Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за наводнений - РИА Новости, 06.09.2023
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Туризм
 
10:15 06.09.2023 (обновлено: 12:52 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/stambul-1894458953.html
Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за наводнений
Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за наводнений - РИА Новости, 06.09.2023
Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за наводнений
Генконсульство РФ в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с наводнениями в Стамбуле, унесшими жизни как минимум двух человек, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:15
2023-09-06T12:52
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СТАМБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с наводнениями в Стамбуле, унесшими жизни как минимум двух человек, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже в среду начала расследование в связи с гибелью двух человек в результате наводнения, обрушившегося на город после мощных ливней. Первый за многие месяцы ливень начался в Стамбуле в ночь на среду, особо пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта. Возникли колоссальные пробки, подтопления фиксировались в метро, торговых центрах и парках, люди оказывались заблокированы в зданиях из-за потоков воды. Ко врачам обратились не менее 12 человек. "Обращений от росграждан (в связи с наводнением - ред.) не поступало", - сообщили в генконсульстве. По данным руководства провинции Стамбул, в результате удара стихии ущерб нанесен 1754 жилым домам и предприятиям. Оставшимся без жилья гражданам предоставят временное убежище. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу ранее подтвердил затопление ряда улиц в нескольких районах на западе города. По его словам, власти не ожидали такого ливня, в некоторых районах выпало сразу 150 килограммов осадков на квадратный метр. Над ликвидацией последствий стихии работают более 2,1 тысячи сотрудников.
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в мире, стамбул, россия, турция, новости - туризм
В мире, Стамбул, Россия, Турция, Туризм, Новости - Туризм
Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за наводнений

Генконсульство в Стамбуле не получало обращений от россиян из-за наводнений

© AP Photo / Dia Images / Sercan OzkurnazliПоследствия наводнения в Стамбуле, Турция
Последствия наводнения в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Dia Images / Sercan Ozkurnazli
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СТАМБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с наводнениями в Стамбуле, унесшими жизни как минимум двух человек, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже в среду начала расследование в связи с гибелью двух человек в результате наводнения, обрушившегося на город после мощных ливней.
Первый за многие месяцы ливень начался в Стамбуле в ночь на среду, особо пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта. Возникли колоссальные пробки, подтопления фиксировались в метро, торговых центрах и парках, люди оказывались заблокированы в зданиях из-за потоков воды. Ко врачам обратились не менее 12 человек.
"Обращений от росграждан (в связи с наводнением - ред.) не поступало", - сообщили в генконсульстве.
По данным руководства провинции Стамбул, в результате удара стихии ущерб нанесен 1754 жилым домам и предприятиям. Оставшимся без жилья гражданам предоставят временное убежище.
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу ранее подтвердил затопление ряда улиц в нескольких районах на западе города. По его словам, власти не ожидали такого ливня, в некоторых районах выпало сразу 150 килограммов осадков на квадратный метр. Над ликвидацией последствий стихии работают более 2,1 тысячи сотрудников.
Наводнение в Турции. Кадр видео очевидца
При наводнении на западе Турции погибли два человека
Вчера, 20:08
 
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