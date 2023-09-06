https://ria.ru/20230906/stambul-1894458953.html

Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за наводнений

Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за наводнений - РИА Новости, 06.09.2023

Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за наводнений

Генконсульство РФ в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с наводнениями в Стамбуле, унесшими жизни как минимум двух человек, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:15

2023-09-06T10:15

2023-09-06T12:52

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СТАМБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с наводнениями в Стамбуле, унесшими жизни как минимум двух человек, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже в среду начала расследование в связи с гибелью двух человек в результате наводнения, обрушившегося на город после мощных ливней. Первый за многие месяцы ливень начался в Стамбуле в ночь на среду, особо пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта. Возникли колоссальные пробки, подтопления фиксировались в метро, торговых центрах и парках, люди оказывались заблокированы в зданиях из-за потоков воды. Ко врачам обратились не менее 12 человек. "Обращений от росграждан (в связи с наводнением - ред.) не поступало", - сообщили в генконсульстве. По данным руководства провинции Стамбул, в результате удара стихии ущерб нанесен 1754 жилым домам и предприятиям. Оставшимся без жилья гражданам предоставят временное убежище. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу ранее подтвердил затопление ряда улиц в нескольких районах на западе города. По его словам, власти не ожидали такого ливня, в некоторых районах выпало сразу 150 килограммов осадков на квадратный метр. Над ликвидацией последствий стихии работают более 2,1 тысячи сотрудников.

https://ria.ru/20230905/navodnenie-1894401921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, стамбул, россия, турция, новости - туризм