https://ria.ru/20230906/stambul-1894458953.html
Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за наводнений
Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за наводнений - РИА Новости, 06.09.2023
Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за наводнений
Генконсульство РФ в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с наводнениями в Стамбуле, унесшими жизни как минимум двух человек, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:15
2023-09-06T10:15
2023-09-06T12:52
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СТАМБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с наводнениями в Стамбуле, унесшими жизни как минимум двух человек, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже в среду начала расследование в связи с гибелью двух человек в результате наводнения, обрушившегося на город после мощных ливней. Первый за многие месяцы ливень начался в Стамбуле в ночь на среду, особо пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта. Возникли колоссальные пробки, подтопления фиксировались в метро, торговых центрах и парках, люди оказывались заблокированы в зданиях из-за потоков воды. Ко врачам обратились не менее 12 человек. "Обращений от росграждан (в связи с наводнением - ред.) не поступало", - сообщили в генконсульстве. По данным руководства провинции Стамбул, в результате удара стихии ущерб нанесен 1754 жилым домам и предприятиям. Оставшимся без жилья гражданам предоставят временное убежище. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу ранее подтвердил затопление ряда улиц в нескольких районах на западе города. По его словам, власти не ожидали такого ливня, в некоторых районах выпало сразу 150 килограммов осадков на квадратный метр. Над ликвидацией последствий стихии работают более 2,1 тысячи сотрудников.
https://ria.ru/20230905/navodnenie-1894401921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, россия, турция, новости - туризм
В мире, Стамбул, Россия, Турция, Туризм, Новости - Туризм
Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за наводнений
Генконсульство в Стамбуле не получало обращений от россиян из-за наводнений
СТАМБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с наводнениями в Стамбуле, унесшими жизни как минимум двух человек, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже в среду начала расследование в связи с гибелью двух человек в результате наводнения, обрушившегося на город после мощных ливней.
Первый за многие месяцы ливень начался в Стамбуле в ночь на среду, особо пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта. Возникли колоссальные пробки, подтопления фиксировались в метро, торговых центрах и парках, люди оказывались заблокированы в зданиях из-за потоков воды. Ко врачам обратились не менее 12 человек.
"Обращений от росграждан (в связи с наводнением - ред.) не поступало", - сообщили в генконсульстве.
По данным руководства провинции Стамбул, в результате удара стихии ущерб нанесен 1754 жилым домам и предприятиям. Оставшимся без жилья гражданам предоставят временное убежище.
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу ранее подтвердил затопление ряда улиц в нескольких районах на западе города. По его словам, власти не ожидали такого ливня, в некоторых районах выпало сразу 150 килограммов осадков на квадратный метр. Над ликвидацией последствий стихии работают более 2,1 тысячи сотрудников.
При наводнении на западе Турции погибли два человека