Заммэра Москвы рассказала, сколько туристов за полгода посетили столицу
Заммэра Москвы: более десяти миллионов туристов посетили столицу за полгода
© Фото предоставлено пресс-службой комитета по туризму г. МосквыМосква
© Фото предоставлено пресс-службой комитета по туризму г. Москвы
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В первом полугодии 2023 года столица приняла более 10,3 миллиона путешественников, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Число туристов выросло на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Основу турпотока составили почти 9,4 миллиона российских путешественников — на четыре процента больше, чем в 2019-м. Почти миллион гостей приехали из Китая, Индии, Турции, Ирана и других стран. За полгода отрасль принесла в бюджетную систему города 68 миллиардов рублей, превысив допандемийные значения", — рассказала Наталья Сергунина.
Значительный вклад сферы гостеприимства в экономику города связан в том числе с активным развитием делового туризма. Бизнесмены в поездках обычно тратят в полтора — два раза больше других гостей, а также размещаются в гостиницах категорий четыре и пять звезд.
Чаще всего путешественники выбирают трех- и четырехзвездочные гостиницы. Средний уровень загрузки отелей поднялся на девять процентов и составил 69 процентов. В праздники и длинные выходные было занято более 80 процентов номеров.
В первом полугодии Москву чаще всего посещали гости из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской и Тульской областей.