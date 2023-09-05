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Заммэра Москвы рассказала, сколько туристов за полгода посетили столицу - РИА Новости, 05.09.2023
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Туризм
 
16:11 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/moskva-1894306841.html
Заммэра Москвы рассказала, сколько туристов за полгода посетили столицу
Заммэра Москвы рассказала, сколько туристов за полгода посетили столицу - РИА Новости, 05.09.2023
Заммэра Москвы рассказала, сколько туристов за полгода посетили столицу
В первом полугодии 2023 года столица приняла более 10,3 миллиона путешественников, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:11
2023-09-05T16:11
туризм
туризм
новости - туризм
москва
наталья сергунина
туристы
отели
гостиницы
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В первом полугодии 2023 года столица приняла более 10,3 миллиона путешественников, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.Число туристов выросло на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Основу турпотока составили почти 9,4 миллиона российских путешественников — на четыре процента больше, чем в 2019-м. Почти миллион гостей приехали из Китая, Индии, Турции, Ирана и других стран. За полгода отрасль принесла в бюджетную систему города 68 миллиардов рублей, превысив допандемийные значения", — рассказала Наталья Сергунина.Значительный вклад сферы гостеприимства в экономику города связан в том числе с активным развитием делового туризма. Бизнесмены в поездках обычно тратят в полтора — два раза больше других гостей, а также размещаются в гостиницах категорий четыре и пять звезд.Чаще всего путешественники выбирают трех- и четырехзвездочные гостиницы. Средний уровень загрузки отелей поднялся на девять процентов и составил 69 процентов. В праздники и длинные выходные было занято более 80 процентов номеров.В первом полугодии Москву чаще всего посещали гости из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской и Тульской областей.
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туризм, новости - туризм, москва, наталья сергунина, туристы, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Наталья Сергунина, туристы, Отели, Гостиницы
Заммэра Москвы рассказала, сколько туристов за полгода посетили столицу

Заммэра Москвы: более десяти миллионов туристов посетили столицу за полгода

© Фото предоставлено пресс-службой комитета по туризму г. МосквыМосква
Москва
© Фото предоставлено пресс-службой комитета по туризму г. Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В первом полугодии 2023 года столица приняла более 10,3 миллиона путешественников, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Число туристов выросло на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Основу турпотока составили почти 9,4 миллиона российских путешественников — на четыре процента больше, чем в 2019-м. Почти миллион гостей приехали из Китая, Индии, Турции, Ирана и других стран. За полгода отрасль принесла в бюджетную систему города 68 миллиардов рублей, превысив допандемийные значения", — рассказала Наталья Сергунина.
Значительный вклад сферы гостеприимства в экономику города связан в том числе с активным развитием делового туризма. Бизнесмены в поездках обычно тратят в полтора — два раза больше других гостей, а также размещаются в гостиницах категорий четыре и пять звезд.
Чаще всего путешественники выбирают трех- и четырехзвездочные гостиницы. Средний уровень загрузки отелей поднялся на девять процентов и составил 69 процентов. В праздники и длинные выходные было занято более 80 процентов номеров.
В первом полугодии Москву чаще всего посещали гости из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской и Тульской областей.
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