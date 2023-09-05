https://ria.ru/20230905/moskva-1894306841.html

Заммэра Москвы рассказала, сколько туристов за полгода посетили столицу

Заммэра Москвы рассказала, сколько туристов за полгода посетили столицу - РИА Новости, 05.09.2023

Заммэра Москвы рассказала, сколько туристов за полгода посетили столицу

В первом полугодии 2023 года столица приняла более 10,3 миллиона путешественников, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:11

2023-09-05T16:11

2023-09-05T16:11

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В первом полугодии 2023 года столица приняла более 10,3 миллиона путешественников, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.Число туристов выросло на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Основу турпотока составили почти 9,4 миллиона российских путешественников — на четыре процента больше, чем в 2019-м. Почти миллион гостей приехали из Китая, Индии, Турции, Ирана и других стран. За полгода отрасль принесла в бюджетную систему города 68 миллиардов рублей, превысив допандемийные значения", — рассказала Наталья Сергунина.Значительный вклад сферы гостеприимства в экономику города связан в том числе с активным развитием делового туризма. Бизнесмены в поездках обычно тратят в полтора — два раза больше других гостей, а также размещаются в гостиницах категорий четыре и пять звезд.Чаще всего путешественники выбирают трех- и четырехзвездочные гостиницы. Средний уровень загрузки отелей поднялся на девять процентов и составил 69 процентов. В праздники и длинные выходные было занято более 80 процентов номеров.В первом полугодии Москву чаще всего посещали гости из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской и Тульской областей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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